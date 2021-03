S.I.S.A.M. riconosciuto dal MIUR ente accreditato per formazione docenti in Emilia Romagna

Il MIUR ha confermato anche per l’anno scolastico 2021-2022 la S.I.S.A.M. quale ente accreditato per la formazione dei docenti del primo e secondo ciclo. Collegandosi alla piattaforma S.O.F.I.A. (il Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti) si può accedere ai programmi dettagliati dei seguenti seminari: “IL MOSAICO E PATRIMONIO: ARTE e BELLEZZA per CAPIRE l’UOMO” e “L’AFFRESCO UN PATRIMONIO DA SCOPRIRE: ARTE e BELLEZZA per CAPIRE l’UOMO”.

I progetti didattici di formazione consentono ai docenti di acquisire elementi teorici e pratici di metodologie di lettura iconologica ed iconografica sul linguaggio artistico del mosaico e dell’affresco.

Le lezioni sono svolte sui siti del Patrimonio artistico e accompagnate da prove concrete di laboratorio, al fine di apprendere e sperimentare le metodologie più consone a favorire lo sviluppo armonico degli studenti, a promuovere le competenze di base interconnesse con la formazione generale e la crescita creativa. I percorsi formativi prevedono anche lezioni on-line.

I docenti frequentanti hanno diritto all’attestato rilasciato direttamente dalla A. – S.I.S.A.M., in quanto soggetto accreditato dal Ministero dell’Istruzione ai sensi della Direttiva 170/2016.

Nel corrente anno scolastico in streaming proseguono con successo le lezioni teoriche e pratiche sul Patrimonio artistico del mosaico romano-bizantino ravennate, organizzate dalla S.I.S.A.M in collaborazione con le classi terze della scuola Secondaria di Prima Grado “Des Ambrois”, di Oulx.

Inoltre, prossimamente sono in programma anche lezioni sul linguaggio del Patrimonio artistico dell’affresco, sempre In streaming. Tale attività didattica è frutto dei seminari di formazione coordinati da Valentino Montanari per la SISAM e da Sandra Pizzuti per la scuola di Oulx.

www.sisamravenna.it