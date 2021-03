Dante Plus è stato scelto dagli Istituti Italiani di Cultura nel mondo in occasione dell’anno del VII centenario dantesco.

A partire da domani, giovedì 25 marzo Dantedì, una selezione delle opere esposte nelle passate edizioni della mostra ravennate Dante Plus, realizzata da Bonobolabo alla Biblioteca Oriani, sarà esposta e dunque fisicamente visitabile all’esterno del Museo delle Carrozze di Lisbona in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Lisbona e all’esterno del palazzo dell’Ambasciata d’Italia di Sofia, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Sofia.

Sarà visibile online, sul sito dell’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, dal 25 marzo, il tour virtuale, realizzato da Publis ICC, della mostra “Drawing Dante”, tenutasi all’interno degli spazi di Magazzeno Art Gallery, allestiti per un sol giorno con circa 40 opere, aventi come protagonista il sommo poeta, provenienti dalle passate edizioni del progetto artistico Dante Plus.

La presentazione del tour virtuale sarà accompagnata da un video della mostra in cui interverranno la direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles Valeria Rumori e il console generale d’Italia a Houston Federico Ciattaglia.

Programmate invece per ottobre 2021, in onore della Settimana della lingua italiana nel mondo, quest’anno dedicata alla figura di Dante Alighieri, le attività di promozione del progetto Dante Plus da parte degli Istituti Italiani di Cultura di New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago e Washington, tramite la condivisione dei contenuti dell’evento.

È inoltre in fase di definizione l’esposizione della mostra dedicata a Dante negli Istituti Italiani di Cultura di Tokyo, Beirut, Dakar e in Oman. Grazie alla collaborazione con il COMICON, il progetto Dante Plus sarà esposto anche presso gli l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, Strasburgo, Marsiglia, Amburgo.

“Dante è il poeta più conosciuto al mondo e la Divina Commedia ha sicuramente influenzato la fantasia di ogni generazione venuta dopo di essa. L’opera del Sommo Poeta resiste allo spazio ed al tempo, vivendo tutt’ora nel nostro presente. Un’opera eccezionale che riesce ancora oggi ad accomunarci tutti, parlandoci delle nostre paure, dei nostri sentimenti e delle nostre imperfezioni, un’opera universale ed universalmente riconosciuta” dichiara Marco Miccoli di Bonobolabo ideatore del progetto DantePlus, a scadenza annuale interamente dedicato a Dante Alighieri e alla Divina Commedia.

La mostra DantePlus700 ha patrocinio e contributo del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 700 anni e del Comune di Ravenna e la sede scelta per questa iniziativa culturale è la Biblioteca di Storia Contemporanea “Alfredo Oriani”, biblioteca che vanta oltre 170 mila volumi dedicati alla storia, alla sociologia e alla economia contemporanea, situata di fianco alla tomba del Sommo Poeta.

“L’edizione del 2021, in programma a Ravenna nel mese di luglio, sarà la più ricca di sempre con ben 150 artisti, alcuni nomi: Emiliano Ponzi definito il migliore illustratore italiano, Milo Manara e Moebius i grandi maestri del fumetto, Lucamaleonte street artist italiano che ha lavorato al fianco a Banksy, Nicola Verlato pittore surrealista e molti altri” spiega Miccoli, che anticipa alcune delle novità dell’edizione 2021: la mostra vedrà l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche come la realtà aumentata attraverso l’applicazione per cellulare gratuita ARIA The AR Platform in collaborazione con lo studio di animazione Alkanoids; in collaborazione con Art Rights verrà realizzato un concorso internazionale sul volto di Dante e verrà inaugurata una galleria virtuale su Lieu.City, il primo social network VR italiano per eventi d’arte online. Anche Realtà virtuale 3D, con Publis ICC per esplorare nuovi confini della comunicazione utilizzando nuove tecnologie della rilevazione 3D per costruire inedite narrazioni e innovative azioni di promozione.

https://www.danteplus.com/