Unione: ultimo appuntamento con MakERadio: si parla di diritti d’autore con Andrea Marco Ricci

Giovedì 25 marzo alle 17 ci sarà il sesto e ultimo appuntamento di MakERadio, la rassegna di Radio Sonora nata durante il lockdown. L’appuntamento è pensato in particolare per chi è interessato al tema sui diritti d’autore in ambito musicale.

L’incontro vedrà come ospite Andrea Marco Ricci, autore e curatore di numerosi contributi scientifici e divulgativi in materia di proprietà intellettuale, Digital Rights Management e diritto delle nuove tecnologie. È promotore, fondatore e presidente di Note Legali, associazione italiana per lo studio e l’insegnamento del diritto della musica.

L’incontro sarà coordinato da Radio Frequenza Appennino e come sempre sarà libero e aperto a tutti.

Il progetto, nato da un’idea dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche della Regione Emilia-Romagna e co-realizzato con il tavolo regionale delle webradio, ha offerto ai giovani la possibilità di confrontarsi e apprendere, abbattendo le barriere imposte dalle misure per il contenimento dell’emergenza coronavirus e mettendo in contatto 23 webradio di tutta la regione.

Tutte le informazioni per collegarsi all’appuntamento sono disponibili sulla pagina Facebook @radiosonoraitalia.

Il progetto ripartirà in estate con la realizzazione di diversi eventi. Il principale sarà una educational jam, a cui parteciperanno oltre 60 ragazze e ragazzi delle webradio dell’Emilia Romagna per trasmettere e ricevere competenze, rafforzare il network e creare nuove opportunità per le giovani generazioni.