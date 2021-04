Aspettando la Pasqua, la Sala Malva Nord di Cervia intrattiene i bimbi con le “Favole di Musica”

Aspettando la Pasqua, la Sala Malva Nord di Cervia decide di intrattenere nuovamente i bambini con la lettura di alcune favole che avranno come protagonista indiscussa la musica in tutte le sue forme. Dopo FiabAmerica Latina, Favole dal Bosco e Favole di Carnevale continua la rassegna di storie raccontate online ai più piccoli.

Venerdì 2 aprile alle ore 17.00 avrà luogo il quarto evento online “Favole di Musica”, una serie di letture per bambini, il tema principale delle storie, favole, fiabe e racconti per questo appuntamento sarà la musica, il tutto ruoterà attorno ad essa. Si alterneranno nel ruolo di lettori diversi volontari, che avranno l’occasione di prestare la loro voce per un momento di spensieratezza dedicata ai bambini e alle loro famiglie.

L’evento si svilupperà online utilizzando la piattaforma Zoom, che dovrà essere scaricata e i cui dettagli per accedere saranno riportati sulla pagina Facebook e Instagram di Sala Malva Nord. Inoltre sarà comunicato il link per partecipare all’evento sui social network dello spazio di via dei Papaveri.

Per informazioni e per richiedere il link è necessario inviare un messaggio privato alla pagina di Sala Malva Nord o scrivere un messaggio al 3425211536.