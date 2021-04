La Cassa di Ravenna S.p.A. espone, presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna in Piazza del Popolo n.30 e in quella della vicina Agenzia 1 di piazza del Popolo, il gioco istruttivo da tavolo dal titolo: “VianDante – segui il cammino del Poeta”, ideato e realizzato dal Gruppo bancario La Cassa di Ravenna assieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, nella ricorrenza del Settimo centenario della morte di Dante Alighieri.

Il gioco istruttivo, che consiste in un percorso di 97 caselle, da Firenze a Ravenna, seguendo le tappe fondamentali della vita di Dante Alighieri, è stato realizzato grazie alla collaborazione culturale di Franco Gabici, che ha curato i riferimenti storici e i testi all’interno del gioco e alla collaborazione artistica di Manuela Vallicelli che ha realizzato le illustrazioni delle tappe e delle pedine necessarie per lo svolgimento del gioco.

Foto 3 di 9

















Il gioco, che sarà consegnato in omaggio a tutti coloro che stipuleranno un mutuo ipotecario per l’acquisto di una abitazione in questo anno celebrativo, potrà anche essere acquistato presso tutte le filiali del Gruppo bancario La Cassa di Ravenna.