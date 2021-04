Conferenze on-line per l’Università per Adulti di Lugo, in attesa di tornare in presenza

Da più di un anno, l’Università per Adulti di Lugo è stata costretta a sospendere le sue attività in presenza a causa della pandemia, che ha portato via anche la Presidente dell’associazione, Rosalia Fantoni, proprio quando si era in procinto di varare la nuova iniziativa delle conferenze on-line. “Anche per lei – dicono dall’associazione – siamo ancora più stimolati a produrre ogni sforzo per testimoniare, una volta di più, la vitalità della nostra Associazione per lo sviluppo della cultura”.

Le conferenze andranno in diretta su youtube, dalle 17, per circa sessanta minuti, tutti i venerdì, dal 9 aprile al 14 maggio. Saranno quindi 6 conferenze fruibili gratuitamente anche successivamente alla trasmissione in diretta, sempre su YouTube.

Come si può verificare dal programma dettagliato, le conferenze affrontano una varietà di argomenti: dalla storia dell’arte alla geopolitica, allo sport automobilistico, alla cibernetica e coloro che seguiranno le dirette potranno anche rivolgere domande ai relatori durante il collegamento.

Sono stati scelti relatori di indubbia competenza, in grado inoltre di rendere chiaramente comprensibili gli argomenti di cui si occupano, tanto da rendere gradevole l’incontro anche se realizzato attraverso i moderni strumenti tecnologici. “Abbiamo perciò la speranza – concludono dall’Università per gli Adulti – che questa proposta venga accolta con favore dalle nostre care amiche e cari amici di sempre, ma anche dai nuovi che vorranno avvicinarsi alla nostra sempre viva Università per Adulti di Lugo”.

Per info: http://www.unilugo.it/

PROGRAMMA CONFERENZE ONLINE

dal 09/04 al 14/05 2021 sempre dalle ore 17 alle ore 19

09/04 Prof.ssa Silvana Capanni

“La Bella Principessa di Leonardo da Vinci. Storia di un capolavoro del più grande artista di tutti i tempi”

Link per vedere la diretta: https://www.youtube.com/watch?v=0IY9Punm72M

16/04 Prof. Demostenes Floros

“La transizione energetica: rischi e opportunità”

23/04 Gen. Giuseppe Cucchi

“Mediterraneo. Ancora, e sino a quando, un mare di pace?”

30/04 Sig. Massimo Costa

“Come arrivare nel dorato mondo della F1”

07/05 Prof. Gilberto Zappitello

“Quanto pesano le relazioni sulla qualità della nostra vita”

14/05 Prof. Francesco Galofaro

“Immuni? Geopolitica delle app. di tracciamento del contagio”

Il link che comparirà davanti ad ogni conferenza manderà alla pagina YouTube in cui si potrà vedere la conferenza in diretta. Durante la conferenza sarà possibile fare domande al relatore e fare commenti, e ogni conferenza, il giorno dopo la diretta, sarà presente sul canale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCYv12zDnbDPS2o3tK708QWQ) dell’Università per Adulti di Lugo dove ci sarà anche il link alla diretta successiva.

Si invitano i partecipanti interessati ad iscriversi al canale per poter raggiungere la quota di 100 iscritti che dà diritto all’indirizzo youtube.com/unilugo.it anziché la sigla attuale e a ricevere le notifiche per le successive conferenze.