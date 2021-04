Fatti d’Arte per il settecentenario di Dante Alighieri: conferenza online su “Le donne di Dante”

Fatti d’Arte celebra il poeta Dante Alighieri a 700 anni dalla sua morte, proponendo un ciclo di conferenze digitali a cura del professore Stefano Drei e di Francesco Sanchini.

È possibile recuperare la prima su “Dante e i faentini” sulle pagine Facebook e Youtube di Fatti d’Arte. Giovedì 8 aprile alle 18.30 sarà però il turno delle “Donne di Dante”.

Le cantiche della Commedia sono popolate da personaggi femminili più o meno noti, plasmati nell’immaginario comune dalla lettura dantesca e dalla sua interpretazione moderna. Donne amanti e (raramente) amate, donne dalla irreprensibile morale e donne sfacciate, donne reali trasfigurate in simbolo in quell’intreccio di vita vissuta e creazione letteraria che è il poema dantesco.

Da Francesca da Rimini a Cunizza da Romano, dall’Inferno al Paradiso, questo incontro è pensato per ricordare le storie delle nobildonne più famose nell’Italia di inizio Trecento e per rileggere il modo in cui Dante le ha raccontate nel suo poema.

Evento in diretta Facebook e Youtube sul profilo di Fatti d’Arte, condotto da Francesco Sanchini, laureando in Culture e Tradizioni del Medio Evo e del Rinascimento presso l’Università di Ferrara.