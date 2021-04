Massa Lombarda, tre nuovi laboratori creativi all’insegna di arte e riciclo con Michela Cembali

“I laboratori della Michi” tornano all’insegna di creatività, arte e riciclo per divertire e insegnare nuove tecniche a grandi e piccoli.

Sono tre gli appuntamenti online in programma nelle prossime settimane – organizzati dall’Associazione Insieme per Massa 2000 con il contributo del Comune di Massa Lombarda – in compagnia di Michela Cembali, che sul suo profilo Facebook intratterrà bambini e famiglie con le sue sorprese e attività creative.

Si comincia domenica 11 aprile con il laboratorio sul riciclo. In questo appuntamento i partecipanti dovranno avere a disposizione: flacone di detersivo vuoto e pulito, pennarello nero indelebile, cutter, tubo in cartone della carta assorbente, un cartoncino bianco e uno grigio, forbici, colla stick e colla caldo, pennarelli. Domenica 18 aprile arriva il laboratorio d’arte Kandinsky per realizzare un biglietto per la Festa della mamma.

Terzo e ultimo appuntamento, dedicato alla gentilezza, domenica 2 maggio nell’ambito della Città delle bambine e dei bambini: in questa occasione i piccoli partecipanti potranno realizzare il loro personale “cuore della gentilezza”.

Tutti gli appuntamenti si svolgono alle 10 e sono a partecipazione gratuita. I laboratori sono trasmessi in diretta Facebook sul profilo di Michela Cembali.