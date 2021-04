National Science on Stage Festival alla Palestra della Scienza di Faenza

Nell’ambito della XXI Settimana Scientifica e Tecnologica presso la Palestra della Scienza di Via Cavour 7 a Faenza, venerdì 16 aprile appuntamento con il NATIONAL SCIENCE ON STAGE FESTIVAL. Inaugurazione ore 16 (in streaming) e proclamazione dei vincitori al concorso Science on Stage. Alle ore 17 “Sostenibilità ed economia circolare” (in streaming): Filmati e interventi a cura di Mirca Di Domenico (Palestra della Scienza), Simone Bandini (Certimac), Mirco Cantelli (Curti), Claudio Mingazzini (Enea), Lorenzo Valtieri (Enomondo), Stefania Albonetti (Università di Bologna). Interventi e confronti coordinati dal giornalista Paolo Magliocco.