È uscito il nuovo singolo del cantautore electropop ravennate Sibode Dj

Rilasciato ufficialmente venerdì 16 aprile, “Suko” è il nuovo singolo di Sibode Dj, istrionico cantautore electropop ravennate, edito per l’etichetta Brutture Moderne (Cappadonia, Giacomo Toni, Ponzio Pilates) in collaborazione con Tafuzzy Records e Dischi di Plastica.

Mixato e masterizzato al Duna Studio di Russi da Andrea Scardovie, registrato in casa dello stesso artista, è il secondo brano estratto dall’album “Non lo so”, sempre edito per le etichette già citate in precedenza e che verrà rilasciato venerdì 7 maggio.

Il videoclip, che sarà reso pubblico venerdì 30 aprile, è realizzato da Sibode Djin in collaborazione con il videomaker Matteo Pozzi. L’intera opera è dedicata a Mirko Bertuccioli, cantante dei Camillas scomparso l’anno scorso a causa del Covid-19.



Come si definisce Sibode Dj: “DJSibode Dj vive da 38 anni dentro al corpo di Simone Marzocchi. La loro non è una convivenza pacifica. Sibode odia Simone: non sopporta il suo modo serio di fare le cose serie; il suo fare il figo facendo l’attore, il compositore e il musicista con l’orchestra Corelli ed il Teatro delle Albe di Ravenna. Sibode Dj vuole il controllo del corpo estremamente sexy che condivide, Sibode vuole fare a modo suo! Prima di tutto: basta con gli altri! SDj canta e suona da solo, con tastiera, chitarra, tromba e loop station. Sibode Dj registra da solo in casa le sue canzoni, perche ha un estremo bisogno di canzoni, canzoni pop e dance e psichedeliche e ossessive, canzoni che ti si piantano lì dove le hai sempre sentitema che non le hai mai sentite ma che sai che ci sono. Perche Sibode Dj vuole stare con tee vuole stare da solo e vuole stare non lo so, perche le cose serie non lo sono e le cazzatesono cose serie. Alcuni hanno definito la musica di Sibode Dj musica sessuale, ed effettivamente gli alcuni non hanno sbagliato del tutto, le canzoni di SDj sono sexy (come lui) e sono piene d’amore. Sibode Dj, nel suo odio verso tanti, cerca con le sue canzoni di diventare un culturista del cuore. E ce la farà”.

LINK SPOTIFY “SUKO”: https://open.spotify.com/artist/253JFpTyQeWhYhiOOm3OjG?si=odw-fkR5Tj2-bcJ_APi6ug&utm_source=copy-link