Il successo europeo del concerto di Raffaello Bellavista e Serena Gentilini dedicato a Ravenna e al Sommo Poeta

Si è concluso con grande successo l’evento “Viaggio Musicale. Verso I Luoghi Di Dante” di Raffaello Bellavista e Serena Gentilini presentato a fine marzo nella conferenza stampa telematica organizzata dal comune di Ravenna ed andato in onda in Europa su LIVE ALL il 15 aprile alle ore 20:00.

Il concerto ha avuto una partecipazione alta coinvolgendo spettatori provenienti da vari stati europei tra cui Svezia, Ungheria, Spagna, Germania, Francia, “dimostrando ancora una volta – dichiarano Raffaello Bellavista e Serena Gentilini- l’internazionalità e l’estrema attualità del Sommo Poeta da noi rappresentato in musica.”





“È stato un risultato sorprendente – raccontano i due artisti – e per nulla scontato in un periodo molto complesso e drammatico dove il pubblico tra l’altro non è ancora abituato alla fruizione degli spettacoli in streaming a pagamento. L’accoglienza è stata davvero ottima tanto che in Svezia addirittura il concerto è stato seguito dal pubblico in presenza, nel rispetto delle regole sanitarie svedesi, anche in una sala attrezzata di Maxischermo all’interno del magnifico complesso della Trinity Church di Kristianstad. A breve saranno rese note tutte le date del tour estivo sia in Italia che all’estero nella speranza di poter portare la musica con pubblico in presenza in alcuni dei luoghi toccati da questo concerto”.