Anna Zoli ricorda Maria Giovanna Maioli Loperfido: “La fine di un’epoca”

È scomparsa pochi giorni fa Maria Giovanna Maioli Loperfido, che tra i tanti talenti è stata cantante di musica da camera, lettrice di Montale, fondatrice a Ravenna del Mercatino della Poesia e giornalista, padovana di origine ma ravennate di adozione dopo il suo matrimonio con Nino Maioli, direttore d’orchestra, pianista e compositore.

In tanti l’hanno ricordata in questi giorni, e noi pubblichiamo ora anche il ricordo di Anna Zoli (scrittrice bolognese che a Ravenna ha sollecitato l’affissione di una targa che riconoscesse l’opera di Maria Grazia Brunetti per i mosaici pavimentali della Manica Lunga e, insieme al Gruppo Arte e Pratiche Artistiche della Casa delle donne, ha fatto acquisire alla città l’opera musiva, sempre di Maria Grazia Brunetti, ‘Arborea Donna Libera Aurea’, ora collocata nel chiosco della Classense) che è stata amica di Giovanna Maioli e con lei ha fatto varie iniziative.

Ricordo di Maria Giovanna Maioli: di Anna Zoli

La fine di un’epoca.

E’ scomparsa in questi giorni a Ravenna Maria Giovanna Maioli, più comunemente solo Giovanna, mia grande maestra e amica. Al telefono la figlia Galilea, detta Cicci, che l’ha assistita fino all’ultimo, me ne ha dato notizia con queste esatte parole “si è spenta, proprio come si spegne una luce”. Quindi niente covid, niente sofferenza, solo un lungo, lunghissimo percorso di vita arrivato naturalmente al capolinea, durante il quale la sua luce si è irradiata sul panorama poetico-letterario ravennate, ma non solo.

Io l’ho conosciuta a metà anni ‘70 quando le capitò di intervistare me e la mia amica Graziella per la rubrica “Donne sole con fantasia” che teneva a Radio Ravenna Uno per cui lavorava come giornalista. Una donna piccola e vivacissima, accogliente e generosa, con un gusto raffinatissimo per il suono delle parole. Ricordo che presto mi corresse il mio accento romagnolo con grazia e competenza. Diventammo subito amiche e solo in seguito, quando incominciai a dedicarmi alla scrittura e, in particolare alla poesia, mi fu mentore e preziosa maestra.

Allora ancora non sapevo che era stata cantante di musica da camera, lettrice di Montale, che era originaria di Padova – si definiva infatti patavina – e che sarebbe stata al centro della vita culturale ravennate, prima con il Mercatino della Poesia, poi con Ravenna Poesia al teatro Alighieri dove ha allestito veri e propri spettacoli con i nomi più rilevanti della poesia italiana come ospiti.

Nel corso degli anni ho partecipato a molte delle sue innumerevoli iniziative, dai Mercatini della Poesia, con le bancarelle piene di fogli ciclostilati in cui ognuna vendeva o offriva in scambio i propri versi e il famoso microfono aperto, ai veri e propri spettacoli al Teatro Alighieri con Ravenna Poesia.

Naturalmente ero presente nell’autunno del’79 all’inaugurazione del Mercatino a Piazza S. Francesco, dove ebbi per la prima volta occasione di leggere i miei versi. Li lessi molto male, tutto d’un fiato per l’emozione e lei, invece di criticarmi, mi allenò pazientemente a percepire il suono delle parole in modo diverso, come se fosse musica, così diceva.

E la musica entrò in rapporto con la mia voce quando, anni dopo, organizzò per me un reading molto particolare, i miei versi in dialogo con il flauto di una giovane flautista. Eravamo nel giardino di una villa privata e fra me e il suono del flauto si instaurò una sintonia che non esiterei a chiamare magica.. Devo a lei e alla sua sensibilità quella straordinaria singolare esperienza.

Anni dopo, una volta a Bologna, volli invitarla come ospite del Gruppo’98 Poesia, appena costituito, presso la Libreria delle Donne e lei si presentò con una giovane poeta Valeria Zorzi, che ci propose la sua originale corrispondenza in versi con una vecchia poeta. Giovanna era così: umanamente e culturalmente curiosa e aperta al nuovo, quanto esperta e cultrice della tradizione.

I nostri rapporti però non furono solo letterari. Ho avuto occasione di dormire un paio di volte a casa sua, una casa arredata superbamente e fornita delle tisane più invitanti.

Sempre partecipe delle mie travagliate vicende familiari, non mancava di telefonarmi quando veniva a Bologna in visita alla figlia. Allora ci si vedeva in un piccolo bar in via Dagnini dove facevano il caffè al ginseng, di cui lei era golosa. Curiosa e interessata, mi chiedeva sempre conto della vita culturale e poetica bolognese e delle amiche e amici di poesia.

Come è naturale che accadesse, ci siamo perse di vista durante gli anni del mio pendolarismo con l’Australia (questa volta ero io in visita a mia figlia), ma, al ritorno, mi organizzò la prima presentazione a Ravenna del mio ‘diario in versi’ Spaesamenti-Ballata dall’Australia. Ed è proprio a lei che devo questa definizione. Mi fece subito notare infatti che quello che avevo scritto poteva dirsi complessivamente un ‘diario in versi’, in quanto era viaggio, avventura, ma non sempre arrivava a essere Poesia, quella con la P maiuscola, come la intendeva lei.

Della sua amicizia e di questa sua dolce intransigenza le sono sempre stata grata e serberò sempre ancora quella sua particolarissima voce dentro di me. Grazie Giovanna!