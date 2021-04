Nuovo appuntamento con le Pievi di Romagna e Prof.ssa Paola Novara

Martedì 20 aprile, alle ore 21, è in programma un nuovo appuntamento on line con la Prof.ssa Paola Novara per un approfondimento sulle Pievi di Romagna.

Il terzo incontro è dedicato in particolare alla Diocesi di Forlì e Cesena. “I precedenti appuntamenti sono stati molto partecipati, con ampie discussioni sollecitate da tutti i partecipanti. Ci preme sottolineare – prosegue Enzo Dalmonte per Ravenna Centro Storico – che il folto pubblico è anche giustificato dall’importanza architettonica delle Pievi di tutta la Romagna e dalla ormai leggendaria autorevolezza dimostrata in materia dalla prof.ssa Paola Novara e dalla sua facilità nell’esporre i contenuti”.

L’evento è realizzabile grazie alla fattiva presenza dell’Associazione Culturale Ravenna Centro Storico ed è accessibile gratuitamente tramite il seguente link https://meet.jit.si/manhole117317.