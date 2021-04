Massa Lombarda. Una videolettura online per ricordare la Giornata Mondiale del Libro

Il 23 aprile si celebra la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. La biblioteca “Carlo Venturini” di Massa Lombarda celebra questa ricorrenza con una video lettura per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni interamente delicata ai libri.

La video lettura sarà pubblicata sulla pagina Facebook del Centro Culturale Venturini sabato 24 aprile alle 10,30. Inoltre, dal 23 aprile saranno allestite in biblioteca alcune mostre bibliografiche dedicate ai libri per adulti e ragazzi, che saranno visibili anche online, sempre sulla pagina Facebook del Centro Culturale Venturini.

L’iniziativa sarà l’occasione per promuovere la lettura e valorizzare il mondo dell’editoria e la biblioteca. Il 23 aprile è una data simbolica nella letteratura mondiale. In questo giorno morirono tre autori fondamentali come William Shakespeare, Miguel de Cervantes, e Inca Garcilaso de la Vega. La data è stata quindi scelta per la Conferenza generale dell’Unesco del 1995 per rendere un tributo mondiale a libri e autori e da allora si celebra ogni anno.