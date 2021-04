Escono sulle piattaforme streaming e in America gli ultimi lavori cinematografici del regista horror ravennate Davide Santandrea

Gli ultimi lavori cinematografici del regista ravennate Davide Santandrea escono in distruzione nelle piattaforme streaming e in America. Tutti prodotti dalla casa cinematografica meldolese “LONG BLACK VEIL PRODUCTION”, il lungometraggio TRAMONTO DI SANGUE (durata 120 minuti) e i cortometraggi IO SONO UN REAL VAMPIRE e L’UOMO CHE NON SOPRAVVISSE AL VIRUS, sono tutti e tre progetti ideati e scritti da Davide Santandrea che li ha anche diretti in qualità di regista.

Si tratta di film sul genere horror-drammatico ma con spunti di riflessione su temi quali l’omosessualità e l’accettazione del diverso. Tuttavia il tema principale per “Tramonto di Sangue” e “Io sono un real vampire” sono i “nuovi” vampiri moderni, i cosiddetti “real vampires”. Invece “L’Uomo che non sopravvisse al virus” ha come tema principale il comportamento sociale e la paura collegati alla pandemia del covid 19. In particolare “Tramonto di Sangue” è stato girato in Romagna nelle località di Meldola, Vitignano e Forlì. Ma anche gli altri due cortometraggi sono stati girati interamente Meldola e Ricò.

Il film “Tramonto di Sangue” è stato richiesto dal canale CW18 di Orlando (Florida) per una trasmissione televisiva. Già nel 2018 la serie tv OMBRA DEL DIARIO, sempre sui vampiri, ideata e girata da Davide Santandrea fu interamente trasmessa dal canale CW18 americano, pare ottenendo un discreto successo.

In realtà sia la serie tv “Ombra del diario” che il film “Tramonto del sangue” sono degli “spin off” della nuova storia cinematografica sui vampiri SUNSET SAGA, di cui sono già usciti nelle librerie i primi due libri che Santandrea avrebbe dovuto girare nel 2020 con rinvio a pandemia covid conclusa. In attesa di poter girare il primo dei film di “Sunset Saga”, Santandrea si è attualmente impegnato a girare nuovi horror, con pochissimi attori, come HORROR IN THE WOOD e JOIN THE EVIL che sarà girato questa estate da giugno 2021 sempre a Meldola e Castelnuovo.