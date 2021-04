Online su MYmovies il film “Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi”, di Marco Martinelli con Ermanna Montanari

Dal 23 al 27 aprile – con il sostegno di FilmMaker Festival – sarà visibile su MYmovies il film Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi, regia di Marco Martinelli con Ermanna Montanari.

Martedì 27 aprile, poi, nell’ambito degli appuntamenti previsti per celebrare i cinquant’anni anni del DAMS di Bologna, la prima presentazione online del libro Il teatro nel cinema. Tre film di Marco Martinelli e Ermanna Montanari, di Laura Mariani (Luca Sossella editore).

L’incontro si inserisce nell’ambito di DAMS50, il cartellone promosso dal Dipartimento delle Arti realizzato con il supporto dell’Università di Bologna, della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

Dal 2017 Marco Martinelli – regista e drammaturgo teatrale dal percorso articolato in oltre quarant’anni di spettacoli, testi, pubblicazioni, premi e riconoscimenti – ha intrapreso anche una sua personale incursione verso il cinema realizzando tre film molto diversi tra loro. Due dei quali hanno come musa e protagonista Ermanna Montanari, attrice iconica tra le più importanti della scena teatrale italiana e sua compagna di arte e vita.

Proprio a partire dal primo lungometraggio, Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi (2017), sulla scia dei controversi fatti del Myan Mar che ancora occupano le cronache della politica internazionale, MYmovies, con il sostegno di FilmMaker Festival, ospita sulla sua piattaforma digitale il film di Marco Martinelli, online dalle ore 14 di venerdì 23 aprile, fino a tutto martedì 27.

Venerdì 23 aprile alle ore 19, in streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di FilmMaker Festival, è previsto anche un incontro di approfondimento con Marco Martinelli e Ermanna Montanari insieme a Cristina Piccino (critico di cinema de Il Manifesto), Luca Mosso (critico e direttore di Filmmaker Festival) e Matteo Marelli (critico di Film Tv e curatore di cinema).

Martedì 27 aprile alle ore 17.30, nell’ambito del fitto calendario in occasione delle celebrazioni per i cinquant’anni del DAMS di Bologna, si terrà la presentazione online – si potrebbe definire un battesimo – del volume che viene dato alle stampe in questi giorni, Il teatro nel cinema. Tre film di Marco Martinelli e Ermanna Montanari, saggio a cura di Laura Mariani, pubblicato da Luca Sossella editore.

La presentazione avverrà in forma di dialogo tra Laura Mariani, Marco Martinelli e Ermanna Montanari nella sezione dedicata al Teatro delle Albe (DAMS/Teatro delle Albe: un dialogo che prosegue nel tempo).

Laura Mariani, docente di Storia dell’attore presso l’Università di Bologna (già autrice di un volume dedicato a Ermanna Montanari nel 2012, per Titivillus), ci accompagna all’interno dell’immaginario dei tre diversi film di Marco Martinelli (Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi, 2017; The Sky over Kibera, 2019; Er, 2020) e propone una lettura che si incastona nella storia della compagnia teatrale di Martinelli e Montanari – il Teatro delle Albe – fondata nel 1983, insieme a Luigi Dadina e Marcella Nonni.

Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi (2017; già spettacolo nel 2014), The Sky over Kibera (2019), Er (2020): che relazione esiste fra il loro linguaggio originario e quello nuovo, cosa hanno mantenuto o abbandonato o trasformato del loro teatro e del teatro in genere? Che cinema è?

Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi, un affondo sui vent’anni di reclusione della leader birmana, interpretata da Ermanna Montanari, è un buon caso di studio per indagare i rapporti del teatro con il cinema, oggi che le reciproche diffidenze sembrano affievolite dal largo uso di immagini video negli spettacoli teatrali, dal gran numero di attori/attrici che transitano agevolmente dal palcoscenico allo schermo e viceversa, e dall’assalto portato dai nuovi media alle sale teatrali e cinematografiche.

The Sky over Kibera, documentario “impuro” su soggetto dello stesso regista e di Ermanna Montanari, rivisita momenti della Divina Commedia dantesca nel contesto dello slum di Nairobi.

Er propone infine una “sezione aurea” delle opere costruite negli anni da Marco Martinelli insieme a Ermanna Montanari, a partire da una serie di materiali di archivio.

Con il libro sarà reso disponibile un codice per poter visualizzare i tre film sul sito Mediaevo. «Ho il vantaggio di conoscere a fondo il Teatro delle Albe – spiega l’autrice Laura Mariani nella sua prefazione – per questo mi sono sentita autorizzata a uscire dai confini del teatro, scegliendo fra i possibili discorsi sul cinema l’ambito dell’analisi del film, come viene praticata oggi. […] Seguendo l’ottica del cinema, che fa del regista l’autore indiscusso, questo libro avrebbe dovuto intitolarsi Il teatro nel cinema di Marco Martinelli e, di fatto, Martinelli ne è il primo protagonista. Il nome di Ermanna Montanari al suo fianco, oltre a siglare un processo creativo di coppia, oltre a riconoscere la sua arte protagonistica, risponde a un mio interesse prioritario: indagare la centralità dell’attore e dell’attrice anche nel cinema».

Il film Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi sarà on line su MYmovies, con il sostegno di Filmmaker Festival, dalle ore 14 di venerdì 23 aprile, fino a tutto martedì 27. Venerdì 23 aprile, ore 19 – in streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Filmmaker Festival – incontro di approfondimento con Marco Martinelli e Ermanna Montanari insieme a Cristina Piccino, Luca Mosso e Matteo Marelli.

Visione del film su Mymovies.it gratuita per gli abbonati a Filmmaker 2020 e per tutti gli altri il costo è di 3 euro. LINK alla news di Filmmaker: https://www.filmmakerfest.com/News/2229

La presentazione del libro – Il teatro nel cinema. Tre film di Marco Martinelli e Ermanna Montanari, saggio a cura di Laura Mariani, pubblicato da Luca Sossella editore sarà trasmessa in diretta sulla pagina www.facebook.com/damslab.lasoffitta @damslab.lasoffitta e anche su Youtube: @DAR – Dipartimento delle Arti, in streaming sulla pagina Facebook del Teatro delle Albe (@teatrodellealbe) e sui canali Facebook e YouTube di Luca Sossella editore (FB @LucaSossellaeditore e YT mediaevo).

Il calendario degli appuntamenti di aprile DAMS/Teatro delle Albe: un dialogo che prosegue nel tempo, a cura di Gerardo Guccini, Laura Mariani, Enrico Pitozzi.

27 aprile – ore 17.30

Il teatro nel cinema \\ dialogo con Marco Martinelli e Ermanna Montanari; coordina Laura Mariani

29 aprile – ore 17.30

Cellula: il poco che abbiamo inteso \\ dialogo con Ermanna Montanari ed Enrico Pitozzi; coordina Lorenzo Donati

30 aprile – ore 17.30

Drammi al presente: quando la realtà scrive \\ dialogo con Marco Martinelli e Ermanna Montanari; coordina Gerardo Guccini

