La figurina dedicata a Bruno Neri rilanciata anche dal TG3

Appena dato l’annuncio dell’uscita della figurina dedicata a Bruno Neri, ne ha parlato ieri anche il TG3, sono già tantissime le adesioni e le prenotazioni tanto che si pensa ad una ristampa. Il primo a prenotarle e ad acquistarle è stato il cugino dello stesso calciatore partigiano, Bruno Scalini che abita a Casola Valsenio e ha telefonato emozionato, dichiarandosi entusiasta dell’iniziativa. Alcune copie dell’album sono finite anche in Belgio e a Malta.

Si sono già fatti vivi anche numerosi fans club, mentre l’Anpi di Marzabotto che cura le iniziative del 25 di Montesole insieme a Radio Frequenza Appennino, ha detto che segnalerà l’uscita della figurina proprio il 25 e dedicherà una giornata alla figura del calciatore partigiano Bruno Neri.

La figurina è dedicata a Italina Tozzi, l’ultima vivente di Cà di Malanca della Famiglia Tozzi che l’abitava e che ha ospitato e aiutato i Partigiani nella Lotta di Liberazione, pagandone dure conseguenze. Italina Tozzi, scomparsa a madre di Giordano Sangiorgi, patron del MEI.

Prossima iniziativa che si sta pensando di organizzare per celebrare la figura del calciatore manfredo, morto come partigiano nella lotta di liberazione dell’Italia dal nazifascismo, è quella di istituire un premio Bruno Neri, collegato alla musica del Mei.

Domani, domenica 25 aprile, il Mei collaborerà come ogni anno alla realizzazione delle celebrazioni a Cà di Malanca, per ricordare l’anniversario della Liberazione. Sono oltre 60 gli artisti e le band che hanno inviato videoclip sul tema della Liberazione, tra i quali sono stati selezionati i quattordici video che andranno in onda sulla pagina facebook del Mei per tutta la giornata del 25 aprile. Questa la lista:

h 9 Kuadra

h 10 Luisa Colombo

h 11 Soleri /Ottani

h 12 Dante Francani

h 13 Alfonso Di Pietro

h 14 Radio Londra

h 15 Gasparazzo Bandabastarda

h 16 Marcondiro

h 17 Taver

h 18 Guido Maria Grillo

h 19 Elisa Genghini

h 20 Daniele Goldoni

h 21 Panta

h 22 Effetti Collaterali

h 23 L’acquavite 2.0