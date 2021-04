Riapertura teatri. Elena Bucci: “Per molti non è facile riprendere l’attività”

“In questo strano e pieno di domande, il Teatro Comunale di Russi compie vent’anni dalla sua riapertura, passati in un soffio. Il governo ha deciso di riaprire cinema e teatri il ma per molti non è facile riprendere l’attività con un così breve preavviso, nonostante le molte idee e le intenzioni” commenta la situazione Elena Bucci, per la compagnia di teatro Le belle bandiere.

“In accordo con l’Amministrazione Comunale – spiega la Bucci – avevamo progettato diverse iniziative per festeggiare questi vent’anni, ma abbiamo deciso insieme di posticiparle un poco per essere certi di agire in piena sicurezza. Stiamo lavorando per aprire presto le finestre del teatro sulla città, sia dal Teatro Comunale stesso, sia da tanti altri luoghi che negli ultimi anni sono stati ritrovati e aperti a tutti”.

“Nell’attesa – chiude la Bucci – riproponiamo un frammento video recuperato dal lavoro del progetto Archivio Vivo, dove si racconta una piccola parte del cammino verso la riapertura del Teatro Comunale. Grazie sempre a tutti, in attesa di comunicarvi anche gli altri nuovi progetti e le date future”.

IL VIDEO: