Sabato Primo Maggio riapre al pubblico il Teatro Rasi di Ravenna con una giornata-evento di festa: il teatro torna in scena

Per festeggiare la riapertura dei teatri – in teoria da oggi 26 aprile, per chi si trova in zona gialla – Ravenna Teatro ha organizzato un appuntamento speciale per sabato 1° maggio, Festa del Lavoro. “Abbiamo scelto di riaprire con un evento speciale in questo giorno speciale, carico di alto valore simbolico” ci dice al telefono Alessandro Argnani che dirige Ravenna Teatro insieme a Marcella Nonni. Quindi è un “rimettiamoci al lavoro” denso di significati per chi ha dovuto forzatamente restare con le mani legate per molti mesi, orfano della “messa in scena”, ma non senza lavoro tout court, perché tutti quelli del teatro hanno fatto cose in questo lungo periodo di quarantena.

Ma certo ora è festa, perché finalmente i teatri riaprono e si può tornare a “rappresentare”. Quindi Ravenna Teatro accoglie il pubblico il Primo Maggio al Teatro Rasi in Via di Roma con un evento uno e trino, nel senso che nell’arco della giornata proporrà un appuntamento della serie Storie di Ravenna, il film di Milo Rau “The Congo Tribunal” e lo spettacolo “Tiresias” di Giorgina Pi. Tre appuntamenti diluiti nel tempo di una giornata e per pubblici anche abbastanza differenti per evitare qualsiasi problema di sicurezza, “perché vogliamo riaprire rispettando tutti i protocolli di sicurezza previsti”. Ricordiamo che il Teatro Rasi può contenere circa 400 spettatori e che l’agibilità pubblica al momento è consentita al 50%. Si potrà stare soltanto seduti e i posti devono essere prenotati. È obbligatoria la distanza di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

E per il futuro? “Proporremo alcuni appuntamenti fra la primavera e l’estate, alcuni eventi per l’infanzia – conclude Alessandro Argnani – ma la vera ripartenza della Stagione dei Teatri sarà nel prossimo autunno-inverno, incrociando le dita.”

Nei prossimi giorni (e sulla pagina Facebook di Ravenna Teatro) maggiori informazioni sull’evento del Primo Maggio.