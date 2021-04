Chiara Francini, autrice de “Il cielo stellato fa le fusa”, ospite di “BV ON”

Proseguono le dirette con gli autori ospiti di “BV On”, la rassegna organizzata da Terra del Buon Vivere, una sorta di primo appuntamento del Festival che si svolgerà a settembre a Forlì. Giovedì 29 aprile alle 18.30 in diretta dal Teatro Tenda di Ex Atr, sui canali social e sul sito terradelbuonvivere.it l’ospite è Chiara Francini, autrice de “Il cielo stellato fa le fusa” (Rizzoli, 2020), intervistata da Corrado Ravaioli.

Francini – nata a Firenze e cresciuta a Campi Bisenzio – è una scrittrice e attrice di teatro e cinema. Collabora con «La Stampa» come editorialista. Nel suo ultimo romanzo racconta la storia di una magione immersa nelle colline dove, durante un fine settimana si svolge un convegno che parla di cibo e cultura. I partecipanti, golosi di bellezza e d’arte, vengono da ogni angolo del creato. Governante e regina della magione è la Lauretta, colei che tutto tiene a bada, sbenedizionando a destra e a manca col mestolo disinvolto, la cucina sopraffina e la ciabatta lesta quanto la lingua. Ma d’improvviso, accade l’impensabile. Il variopinto bouquet d’umani si trova rinchiuso, sprangato per un tempo assai più lungo di quello immaginato. Una clausura involontaria, un perimetro stretto stretto, anche se straordinario.

Ecco allora che, come nel Decameron di Boccaccio, si raccontano novelle. Tutti diventano oratrici e oratori per ritrovar l’allegria certo, ma in verità per dire assai di più.

La prima parte di “BV On” si chiude venerdì 30 aprile con Dario Vergassola che racconta il suo “Storie vere di un mondo immaginario” (Baldini + Castoldi, 2021).

“BV ON” è un progetto di Romagna Terra del Buon Vivere, sostenuto da Fondazione Cassa dei Risparmi in collaborazione con il Comune di Forlì e della Regione Emilia-Romagna. Gli incontri con gli autori sono realizzati presso il Teatro Tenda del Deposito Ex ATR, si ringrazia Città di Ebla per la collaborazione.

https://terradelbuonvivere.it/bv-on/ https://www.facebook.com/romagnaterradelbuonvivere

https://www.youtube.com/FestivaldelBuonVivere/