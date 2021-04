Il 30 aprile un convegno di studi a Ravenna sul tema “Dante e Jung”

A 700 anni dalla morte di Dante, Ravenna, la città in cui il grande poeta morì, gli rende omaggio con un convegno di studi, che si terrà in due sessioni, il 30 aprile e il primo maggio e che potrà essere seguito on line.

L’incontro muove dall’ipotesi che la Divina Commedia sia una rappresentazione simbolica del percorso di maturazione dell’uomo. Specialisti di discipline diverse (dantistica, storia, antropologia, neurologia, iconologia, teologia) metteranno in luce aspetti particolari del poema dantesco.

A ciascuno si affiancherà un analista junghiano per illustrare la valenza psicologica di questi aspetti, per rintracciare nelle strutture della Commedia le linee strutturali della psiche.

L’iniziativa, curata da Claudio Widmann, psicoanalista junghiano, è del Distretto 2072 del Rotary International, guidato quest’anno dal ravennate Adriano Maestri, e rientra tra le commemorazioni ufficiali della municipalità ravennate. È un incontro di alta cultura tra conoscitori di Dante e conoscitori della vita psichica. Si propone di mostrare che la Divina Commedia parla di vicende comuni ad ogni uomo e che racconta una tensione di accrescimento che è squisitamente umana.

Dante è un gigante della cultura non solo italiana e la Divina Commedia è un monumento alla cultura universale. Con questo convegno il Rotary riafferma la propria sensibilità per la cultura quale espressione dell’uomo migliore e testimonia la propria partecipazione attiva alla vita culturale.

Per la partecipazione al convegno, che si terrà su piattaforma Zoom, potete inviare una mail di richiesta delle credenziali direttamente all’indirizzo dante.jung2021@gmail.com. Riceverete conferma di iscrizione e credenziali Webinar Zoom.