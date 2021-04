Lo scrittore ravennate Matteo Cavezzali scelto per la riapertura del Piccolo Teatro di Milano

Lo scrittore ravennate Matteo Cavezzali è uno degli autori scelti per l’evento di riapertura del Piccolo Teatro di Milano il 3 maggio alle 19.30. Il più importante teatro di prosa italiano, fondato da Giorgio Strehler e Paolo Grassi, riaprirà infatti il sipario dopo la lunga chiusura dovuta alla pandemia con una serata di letture dal titolo “A questa comunità abbiamo dato il nome di Polis”, a cura di Paolo Di Paolo, al quale il Piccolo ha chiesto di immaginare, insieme a un piccolo gruppo di lavoro formato da scrittori italiani e stranieri tra cui Matteo Cavezzali e Maylis de Kerangal, una vera e propria antologia sul tema della costruzione dell’umano consorzio.

Martedì 4 maggio debutterà invece, in prima nazionale, la nuova produzione del Piccolo, in prova in queste ultime settimane, “Ladies football club” di Stefano Massini, con la regia di Giorgio Sangati e, in scena, Maria Paiato.

Matteo Cavezzali è autore di due romanzi: “Icarus. Ascesa e caduta di Raul Gardini” (Minimum Fax) e “Nero d’inferno”(Mondadori), ed è direttore di ScrittuRa Festival Ravenna-Lugo e Salerno Letteratura.