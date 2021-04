A Ravenna riparte la musica con Emilia Romagna Concerti: è già possibile acquistare i biglietti

Emilia Romagna Concerti riprende la sua attività con una ricca programmazione recuperando alcune serate cancellate a causa del Covid e presentando diverse novità di grande richiamo.

La Rassegna “Capire la Musica” ricomincia infatti mercoledi 18 maggio alle ore 20 al Teatro Alighieri con il giovanissimo violoncellista Enrico Mignani accompagnato dal decano dei Pianisti Italiani: Bruno Canino, un vero monumento del pianismo internazionale che si è esibito a Ravenna negli ultimi 50 anni sia come solista sia come accompagnatore di musicisti quali Severino Gazzelloni, Salvatore Accardo e Uto Ughi. In programma musiche di Respighi, Schumann e Brahms.

Si continua il 26 maggio, sempre al Teatro Alighieri alle ore 20, con la Young Musicians European Orchestradiretta da Paolo Olmi nello Stabat Mater di Pergolesi (Soliste Sara Rossini e Daniela Pini) e nella monumentale sinfonia Jupiter di Mozart.

Si continuerà il 30 giugno presso la Basilica di San Francesco con l’atteso concerto dell’Orchestra dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Giuseppe Verdi, diretta da Federico Ferri, in un programma Schubertiano; mentre, all’Arena Classis, si esibiranno il pianista Ramin Bahrami (14 luglio) e il funambolico violinista Roman Kim (24 luglio).

Continuerà nei mesi di luglio e agosto la stagione di 8 Concerti da camera nella Chiesa di Lido di Classe, così come saranno ripetute le fortunate esperienze di animazione musicale nei Grest delle Parrocchie ravennati .

Come noto la rassegna Capire la Musica viene programmata con il contributo del Comune di Ravenna, della Regione Emilia Romagna e del Ministero per i Beni Culturali .

I biglietti per i Concerti di maggio, in accordo con il Comune di Ravenna, avranno prezzi particolarmente bassi, da 5 a 20 euro, e saranno disponibili su appuntamento presso la Biglietteria del Teatro Alighieri, oppure telefonando al numero 0544 249244 nei giorni feriali dalle 9 alle 13, o in alternativa scrivendo una mail a ticket@teatroalighieri.org. I biglietti saranno in vendita online dal 29 aprile prossimo sul sito http://www.teatroalighieri.org .

I Concerti avranno la durata massima di 75 minuti e quindi consentiranno al pubblico di rincasare agevolmente nonostante il coprifuoco.

Per info contattare: erconcerti1@yahoo.it.