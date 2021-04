Massa Lombarda, il 2 maggio ultimo appuntamento con i “Laboratori della Michi” su arte e riciclo

Domenica 2 maggio alle 10 è in programma il terzo ed ultimo appuntamento dei laboratori creativi online della Michi, condotti da Michela Cembali per divertire e insegnare nuove tecniche a grandi e piccoli attraverso arte e riciclo. L’appuntamento è gratuito ed è trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Michela Cembali.

L’incontro sarà questa volta incentrato sulla gentilezza: i piccoli partecipanti avranno la possibilità di creare il loro personale “cuore della gentilezza”. I materiali necessari per questo laboratorio sono: un cartoncino spesso, matita, forbici, carta adesiva trasparente, carta colorata o velina, colori.

“La gentilezza nella società attuale è spesso sottovalutata, quasi fuori moda e associata molte volte alla debolezza, ma questo è un “mito” che vogliamo sfatare crescendo ed educando bambine e bambini che comprendano quanto sia importante per una comunità il benessere dell’altro e di ciò che ci circonda – commenta Elisa Fiori, assessore con delega alla Gentilezza -. L’educazione alla gentilezza è un processo complesso che va costruito passo dopo passo quotidianamente per far sì che diventi un modo di vivere imprescindibile ed è anche attraverso questi momenti creativi che stimolano l’ingegno e la fantasia dei nostri piccoli cittadini che gettiamo le basi per una comunità coesa basata sul rispetto reciproco”.

L’appuntamento segna l’avvio della manifestazione Città delle bambine e dei bambini, che quest’anno viene proposta con una nuova formula, nel rispetto delle normative anti Covid. Le novità riguardano soprattutto la durata della kermesse – che sarà estesa a tutto il mese di maggio – e i luoghi, saranno infatti i giardini delle scuole a ospitare le iniziative. Nei prossimi giorni sarà diffuso il programma completo della manifestazione.

I laboratori creativi sono promossi dall’Associazione Insieme per Massa 2000 con il contributo del Comune di Massa Lombarda.