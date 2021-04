Museo delle Cappuccine di Bagnacavallo: nel fine settimana visitabile su prenotazione la mostra dedicata a Ruffini

Nel fine settimana sabato 1-domenica 2 maggio sarà possibile accedere al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo e visitare la mostra Giulio Ruffini. L’epica popolare e l’inganno della modernità (1950-1967), prenotando con almeno un giorno di anticipo al numero 0545 280913.

L’ingresso è gratuito e gli accessi saranno contingentati. Dopo il rientro in zona gialla il Museo Civico delle Cappuccine osserva nuovi orari ampliati per permettere visite dilazionate e in tutta sicurezza. Il museo e la mostra dedicata a Ruffini, che è stata prorogata fino al 4 luglio, sono visitabili tutti i giorni, con un’apertura serale straordinaria il giovedì fino alle 21.

Questi gli orari di apertura: lunedì, martedì e mercoledì ore 15-18, giovedì ore 10-12 e 15-21, venerdì ore 10-12 e 15-19, sabato, domenica e festivi solo su prenotazione ore 10-12 e 15-19.

Il Museo Civico delle Cappuccine è in via Vittorio Veneto 1/a a Bagnacavallo.

Info: 0545 280911 – centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it

www.museocivicobagnacavallo.it

La mostra Giulio Ruffini. L’epica popolare e l’inganno della modernità (1950-1967) propone la prima produzione del pittore bagnacavallese, dai dipinti che raccontano la Romagna delle campagne e dei braccianti fino alle ricerche degli anni Sessanta, quando Ruffini si misura con i nuovi linguaggi e con il nuovo mondo del boom economico.