Cervia, terminati i lavori di recupero aree del Bunker Regelbau: i tour riprendono sabato 8 maggio

Terminata la stagione ad ottobre 2020 sono ripresi i lavori di recupero del Bunker Regelbau. I volontari dell’associazione CRB 360° hanno proceduto col consolidamento interno di alcune opere murarie e delle lastre in metallo dei soffitti e in questi giorni è partita la prima fase dell’allestimento degli interni con arredi d’epoca che mettono in evidenza alcuni momenti della vita quotidiana all’interno del bunker come l’area bagno e l’area stufa.

Stanno provvedendo anche al consolidamento di alcune parti lignee che sosterranno delle mensole dove verranno esposte attrezzature radio originali.

Il murales con una frase del poeta tedesco Schiller sarà oggetto a breve di un importante lavoro di restauro da parte di restauratori che operano in campo universitario. Esternamente hanno continuato coi lavori di pulitura e gli scavi lungo il perimetro hanno portato alla luce una struttura sorprendente, di cui non si hanno altri esempi simili in Europa.

Davanti alla porta d’ingresso sono riaffiorati un pianerottolo e alcuni gradini che costeggiano un muro antischeggia e che conducono al tunnel semisotterraneo che serviva a collegare il regelbau al bunker tobruk adiacente. Il corridoio è in buone condizioni, quindi, una volta accertate le condizioni di sicurezza, verosimilmente vi si potrà accedere durante le visite guidate.

“Un percorso rinnovato rispetto allo scorso anno, sicuramente ancora più suggestivo ed interessante, che vuole rivolgersi in primis a tutti i cervesi e alle ragazze e ai ragazzi delle scuole per offrire loro la possibilità di conoscere e toccare con mano una parte fondamentale del vissuto della nostra comunità. Un itinerario che per la sua unicità e capacità attrattiva è dedicato anche ai tanti turisti che oltre al mare e alla spiaggia, vogliono scoprire la cultura del nostro territorio nei suoi vari aspetti e conoscere i luoghi della memoria, un turismo storico-culturale che attrae sempre più visitatori da ogni parte d’Europa e che esprime grandi potenzialità di crescita” dichiara la consigliera Federica Bosi, delegata alle Bellezze e Beni culturali.

I tour e le visite riprenderanno sabato 8 maggio. Per informazioni: https://www.turismo.comunecervia.it/it/scopri-il-territorio/itinerari-e-visite/visite-guidate/storia-e-cultura/bunker-tour.

I bunker

I bunker tedeschi e i denti di drago avevano l’obiettivo di difendere la Linea Gotica del fronte, in particolare dagli assalti via mare. Erano disseminati in un lungo tratto di costa e alcuni sono rimasti interrati per molto tempo. Gli avamposti erano costituiti da fili spinati, campi minati e sbarramenti anticarro chiamati Denti di Drago.

Queste le loro caratteristiche: un Tobruk, con tunnel e muri molto spessi, fino a oltre un metro. Una torretta molto angusta, poteva ospitare una sola persona; un Regelbau 668 un bunker con funzione informativa, dotato di comando radio. All’interno è conservato un murales con una frase del poeta tedesco Schiller; un altro Tobruk adiacente.