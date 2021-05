Ravenna, alla Classense in mostra “The Bearers Of The Cross” di Luca Zamoc

Da martedì 4 maggio sarà allestito a Ravenna presso la Sala del Mosaico della Biblioteca Classense per il ciclo “Ascoltare Bellezza” The Bearers Of The Cross / Equinozio di primavera, nuovo intervento artistico di Luca Zamoc creato in dialogo ideale con l’opera musiva che domina la grande sala.

Luca Zamoc è considerato uno dei più interessanti illustratori e street artist italiani di oggi. Nato a Modena nel 1985, residente a Milano, docente all’Istituto Polimoda di Firenze, ha collaborato con il Festival della Filosofia, affrescato la celebre Cà Zemian dello chef Massimo Bottura sempre a Modena, oltre a numerosi lavori d’arte per case editrici e noti marchi internazionali come Netflix, Prada, New York Times. Assieme a numerosi interventi pittorici in vari contesti pubblici europei ed extraeuropei.

L’artista definisce il suo disegno “un’arma della coscienza per comprendere l’universo che ci circonda” e trae fonte d’ispirazione preminente dalla mitologia e dall’epica; proprio come nel caso di questo inedito The Bearers Of The Cross / I portatori della croce, acrilico su tela cm 200×200 realizzato a Milano nei lunghi giorni della pandemia.

All’intervento artistico è correlato un catalogo dedicato, con testo di Bianca Felicori ed immagini di Nicola Carignani.

Il percorso Ascoltare Bellezza, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna,Istituzione Biblioteca Classense e MAR Museo d’Arte della città di Ravenna, dal 2018 vede annualmente quattro artisti contemporanei impegnati a realizzare un’opera in relazione con il prezioso elemento musivo pavimentale risalente al VI secolo d.c. della Sala del Mosaico della Biblioteca Classense.

Un momento di raccoglimento artistico che accompagna e saluta l’arrivo delle stagioni, cui hanno partecipato in questi tre anni: Nicola Samorì, Giovanni Frangi, Luca Pignatelli, Giovanni Manfredini, Nanni Balestrini, Piero Pizzi Cannella, Nicola Verlato, Arnold Mario Dall’O, Daniela Alfarano, Daniele Galliano e, dal 4 maggio, Luca Zamoc per questo nuovo appuntamento stagionale.

Luca Zamoc The Bearers Of The Cross / Equinozio di primavera

4 maggio – 5 giugno 2021

Ravenna, Sala del Mosaico/Biblioteca Classense, via Baccarini, 3

Orario: da martedì a-sabato 9-19. Chiuso domenica e lunedì.

Per le visite nella giornata di sabato, è necessaria la prenotazione, almeno il giorno precedente, in orario 10-17 al n: 0544 482116 .

Ingresso libero.

Alla mostra si accede con mascherina e in ottemperanza delle disposizioni in materia sanitaria.

Info: 0544.482115-35404; portineria@classense.ra.it.