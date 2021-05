Ravenna. Alla Basilica di San Francesco ciclo di conferenze su Dante Alighieri “Uomo e Poeta”

Il gruppo di cittadini GeneRa organizza un ciclo di conferenze su Dante Alighieri “Uomo e Poeta” alla Basilica di San Francesco di Ravenna. Il primo incontro è fissato per sabato 15 maggio dalle 20,30, dove si parlerà del Contesto Storico Politico nel Medioevo e della nascita di Dante.

GeneRa è un gruppo di cittadine/cittadini attivi, che con la propria esperienza e conoscenza in ambiti culturali, sociali e di cittadinanza attiva, vuole contribuire ad ampliare l’orizzonte culturale della città ravennate. “Per noi organizzare questi appuntamenti culturali è anche un’opportunità per continuare a dare voce ai cittadini che vogliono impegnarsi nel territorio” -affermano gli organizzatori di GeneRa- Perché non iniziare cercando di capire quali sono le nostre radici, dove stiamo andando e dove vogliamo arrivare? Vogliamo partire con un evento che incontra ed esplora “l’uomo Dante” prima di diventare Poeta e lo vogliamo fare proprio a 700 anni dalla sua morte”.

Perché Dante?

“Dopo un’anno di chiusura, abbiamo tutti bisogno “di uscir e rivedere le stelle”, un anno in cui abbiamo avuto molto tempo per analizzare il nostro intimo, le nostre paure…..Il Sommo Poeta con la Divina Commedia entra dentro “l’ animo umano fin dentro le viscere della terra e ci/si racconta. La Divina Commedia ci appartiene. Parla di noi, dell’essere umano con tutte le sfaccettature, positive e negative. Chi è Dante?. Lo conosceremo attraverso le parole di Riccardo Starnotti. Guida del cammino di Dante del Casentino. Sapendo che le conferenze di svolgeranno nella Basilica di San Francesco , accanto alle spoglie del Poeta… Cerchiamo di conoscerlo anche la sua vita come Uomo.

Un Uomo che ha scritto un opera immortale che nasce per amor di una donna, si ama Dante perché parla di noi entra nel nostro intimo e conosce tutte le passioni umane. La divina commedia è il libro più grande di tutte le letterature e noi abbiamo il privilegio che è stato scritto nella nostra lingua narra storie e fa sentire la bellezza del verso. Il più grande poema di tutti i tempi… Nel mezzo del cammin di nostra vita ci ritrovammo per una selva oscura, che la diritta via avea smarrita, oggi potremo declamarla come nostra per il covid che ci porta ancora per una selva oscura…ed ha innescato in noi” buoni e/o cattivi sentimenti”.

Come e quando si svolgeranno le conferenze?

“Il ciclo di conferenze sarà tenuto da Riccardo Starnotti, Presidente dell’Ass. Cult. Amici di Dante in Casentino, Guida Turistica di Firenze, Esperto su Dante Alighieri e la Divina Commedia. Inventore del “Cammino di Dante in Casentino”, promotore di viaggi d’ istruzione e per gruppi nei luoghi solcati dal Sommo Poeta nei luoghi dell’esilio, in particolar modo in Casentino, prima valle dell’ Arno e con un’esperienza decennale e più di 100 eventi tra serate dantesche, conferenze e corsi online.

Incontrando Riccardo Starnotti, cercheremo di capire l’ Uomo e il Poeta.

1) Sabato 15 maggio – Il Contesto Storico Politico nel Medioevo e la Nascita di Dante.

2) Mercoledi 19 maggio – La Famiglia Alighieri, l’infanzia e gli studi a Firenze.

3) Mercoledi 16 giugno – La Battaglia di Campaldino e l’esperienza politica prima dell’esilio.

4) Lunedi 28 giugno – I luoghi dell’esilio, le lettere, le opere minori, la Commedia e la morte a Ravenna.

Porte aperte dalle ore 19,30, si richiede massima puntualità. A seguito di nuovi decreti l’orario potrebbe subire variazioni

Prenotazione obbligatoria Whatsapp o sms Franca 338 2852450

Contributo consigliato minimo 5 euro, 0bbligo mascherina.