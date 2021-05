Ripartono le attività in presenza al Planetario di Ravenna: tutti gli eventi in programma

Riprendono anche al Planetario di Ravenna anche attività in presenza. Dal 10 maggio sarà infatti possibile tornare ad ammirare il cielo stellato anche sotto la cupola. Verranno proposti diversi appuntamenti dedicati alle famiglie ed ai bambini.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Proseguono anche gli appuntamenti on-line. Osservazioni e conferenze in diretta streaming sul canale YouTube “Planetario di Ravenna – ARAR” e in collegamento zoom. Tutti gli appuntamenti sono disponibili nel sito del Planetario di Ravenna (www.planetarioravenna.it), in quello dell’Associazione Ravennate Astrofili Rheyta ( www.arar.it )e sui canali social (Facebook e Instagram). Si riportano anche di seguito.



Appuntamenti di maggio

Venerdì 7, ore 21:00 – Web – Per il Festival delle Culture: “L’inafferrabile Hilal”

Conversazione astronomica con Paolo Morini, Mattia Trombini e Gianni Tigani.

https://us02web.zoom.us/j/85055017476?pwd=RWxkVmpkOFR5VDVqTitLQUhZN1lIdz09

Lunedì 10, ore 18:00 – “Alla scoperta del Cielo”

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Marco Garoni. (Attività adatta a bambini a partire dai 5 anni).

Mercoledì 12, ore 20:00 – Web – Per il Festival delle Culture: “Osservazione del falcetto di Luna”

Collegamento in streaming dall’osservatorio mobile per l’osservazione della prima falce di Luna.

https://us02web.zoom.us/j/84011958188?pwd=MmJDNENUc0dkRDNzZ3kvbWEzai80UT09

Giovedì 13, ore 20:00 – Web – Per il Festival delle Culture: “Osservazione del falcetto di Luna”

Collegamento in streaming dall’osservatorio mobile per l’osservazione della prima falce di Luna.

https://us02web.zoom.us/j/89031382668?pwd=YnNZaUNLcUpYSFhkL0NnbjVyUVZ5Zz09

Martedì 18, ore 18:00 – “Alla scoperta del Cielo”

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Marco Garoni. (Attività adatta a bambini a partire dai 5 anni).

Mercoledì 19, ore 18:00 – “Alla scoperta del Cielo”

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Oriano Spazzoli. (Attività adatta a bambini a partire dai 5 anni).

Mercoledì 26, ore 21:00 – Web – “Luna Piena perigea: per gli amici Superluna”

Scienza, suggestioni e immagini in diretta del nostro satellite

Osservazione in diretta streaming della Luna. (In collaborazione con UAI e AAR).

https://us02web.zoom.us/j/87322471953?pwd=YkNFVXR0RVhzTTVRNlludU9hUHBsUT09

Venerdì 28, ore 21:00 – Web – “I pianeti extra-solari”

Conversazione con la Dott.ssa Francesca Faedi, INAF-Università di Urbino. (In collaborazione con AAR).

https://us02web.zoom.us/j/88665617682

Sabato 29, ore 18:00 – “Volando sul Pianeta Rosso”

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Amalia Persico. (Attività adatta a bambini a partire dai 6 anni).



Per informazioni e prenotazioni: Planetario di Ravenna, viale Santi Baldini 4/a, tel. 0544 62534 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 – email: info@arar.it – www.arar.it – www.planetarioravenna.it – fb: A.R.A.R. – Associazione Ravennate Astrofili Rheyta – fb: Planetario di Ravenna.