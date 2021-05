Su Rai 5 replica del concerto del 1993 dell’Orchestra di Roma, diretta dal Maestro ravennate Paolo Olmi

Giovedì 6 maggio alle 16,45 Rai 5 replica uno “storico” concerto registrato nel 1993 con l’Orchestra di Roma della Rai diretta da un giovanissimo Paolo Olmi e il violoncellista Mischa Maisky, uno dei violoncellisti più famosi del mondo.

Il programma sarà aperto dal Concertino per Oboe di Paolo Arca (solista Carlo Romano) e continuerà’ con il Concerto per violoncello e Orchestra di Saint -Saens, una delle pagine piu’ amate del repertorio per violoncello e Orchestra.