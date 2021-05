Al Terme Beach Resort di Punta Marina la collettiva “I fiori dell’arte”

Dopo un lungo periodo di sosta forzata dovuta alla situazione del Covid, riprende a partire da oggi, sabato 8 maggio, la normale attività espositiva alla galleria “Arte & Vacanze” del Terme Beach Resort di Punta Marina, promossa da mecenate.online e curata da Andrea Petralia.

Per ricominciare l’attività in vista della nutrita serie di mostre personali previste per l’estate 2021, il curatore ha scelto una mostra collettiva che raggruppa opere di diversi importanti autori contemporanei, e che resterà aperta per tutto il mese di maggio.

Gli artisti in mostra a Punta Marina sono i pittori Maria Teresa Minneci, Daniela Sangiorgi, Margherita Franchini, Massimo Lomi, Salvo Messina, Antonio Sgarbossa, Luca Meroni, Giorgio Esposito, Enzo Auciello, Andrea P. Petralia, Lisandro Ramacciotti e Francesco De Rosa, e la fotografa Rosy Carletti.

La mostra è aperta ogni giorno, 24 ore su 24