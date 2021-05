Le immagini delle case di tolleranza di Lugo negli scatti dell’archivio del fotografo Paolo Guerra

Patrocinata dall’Amministrazione comunale e organizzata dall’Associazione Lugo Land – Fotografia e territorio, verrà inaugurata sabato 8 maggio alle Pescherie della Rocca di Lugo la mostra fotografica “Vicolo Rocca e altri luoghi. Immagini dalle case di tolleranza di Lugo”. La mostra, realizzata nell’ambito del progetto “Paolo Guerra Fotografo, un archivio ritrovato a cura di Giacomo Casadio e Luca Nostri”, sarà visitabile fino al 30 maggio.

L’esposizione intende continuare l’opera di valorizzazione dell’archivio del fotografo lughese Paolo Guerra, iniziata nel 2019 con la mostra “Paolo Guerra fotografo, un archivio ritrovato. Immagini di una comunità che rinasce”. Se la mostra precedente si era concentrata sulla parte più corposa del fotografo lughese (che racconta in maniera spontanea e partecipata la rinascita di Lugo dalle macerie materiali ed emotive della Seconda Guerra Mondiale), il progetto Vicolo Rocca e altri luoghi si concentra invece su una sezione particolare dell’archivio Guerra: essa consiste in una serie di ritratti, realizzati all’interno delle case di tolleranza che esistevano a Lugo fino al 1958 (una in Via Tellarini e l’altra in Via Rocca), prima dell’introduzione della legge Merlin che ne sancì la chiusura.

“I ritratti sono notevoli per la loro semplicità e per l’atmosfera intima, familiare e di ironica complicità – spiegano i curatori dell’esposizione -. In tutte le fotografie sembra emergere comunque un atteggiamento amichevole e affettuoso, molto lontano dagli stereotipi legati all’immaginario della prostituzione. Parafrasando il critico Gilbert King, a proposito delle celebri fotografie di E.J. Bellocq del quartiere a luci rosse di New Orleans agli inizi del Novecento, queste immagini sono capsule temporali di umanità”.

Questo insieme di fotografie non solo è un importante documento culturale, testimonianza delle persone e dei luoghi che le ospitavano: esso rivela anche molto della sensibilità autodidatta ma coinvolgente del fotografo. Questo progetto si propone di inserire l’opera del fotografo Paolo Guerra nel più ampio contesto della fotografia e della cultura italiana del dopoguerra, ed in particolare nell’ambito del Neorealismo fotografico, e prende le mosse da un seminario presso la Plymouth University sulla fotografia di Paolo Guerra, coordinato dal Professor David Chandler. L’esposizione conciderà con la pubblicazione del libro “Vicolo Rocca e altri luoghi” (collana Lugo Land, Edizioni del bradipo, Lugo – RA) con 50 immagini e un testo critico della prof.ssa Marina Spunta, docente di Italianistica presso l’Università di Leicester.

Date e orari di apertura: Giovedì e Venerdì: ore 16.00 – 18.00

Sabato e Domenica: ore 10.00 – 12.00 e 16.00 – 18.00