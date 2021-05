Il premio speciale “Romagna Mia” di Miss Mamma Chef assegnato a una mamma di Ravenna

Quest’anno le premiazioni relative alla 3^ edizione del concorso “Miss Mamma CHEF” si sono tenute in due città romagnole, al mattino a Cesena, nel giardino esterno del Centro Commerciale LungoSavio, mentre il pranzo speciale dedicato al concorso si è tenuto all’Hotel Milano Resort di Bellaria (in provincia di Rimini).

“Miss Mamma CHEF” è un coking show a cui possono partecipare le mamme che (dalla prima edizione ad oggi), si sono aggiudicate una fascia di premiazione a “Miss Mamma Italiana”, concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni; le quali lasciano gli abiti eleganti e i tacchi alti da Miss, vestono i panni (grembiule e cappello) di provette chef e si cimentano nella preparazione di prelibate ricette gastronomiche.

Dal 2018, “Miss Mamma CHEF” si è aggiunto all’elenco di iniziative legate al primo concorso italiano dedicato alla figura della mamma, ideato 28 anni fa da Paolo Teti. Nel 2020, a causa della pandemia, a differenza delle passate edizioni, il concorso si è tenuto on line, sui canali Social del concorso “Miss Mamma Italiana” ed ha visto la partecipazione di 30 mamme di diverse regioni italiane, le quali hanno presentato il loro “piatto forte” che, nell’edizione di quest’anno, era dedicata esclusivamente ai dolci.

Le premiazioni si sarebbero dovute tenere lo scorso mese di dicembre, ma il lungo periodo di lockdown non ha permesso questo, per cui, la Società Te.Ma Spettacoli di Paolo, Grazia e Giorgia Teti, organizzatori del concorso, con la fattiva collaborazione della Direzione del Centro Commerciale LungoSavio di Cesena, ha optato come giornata di premiazione, per la seconda domenica di maggio, in occasione della Festa della Mamma.

La giuria tecnica, presieduta dalla Lady Chef Albarosa Zoffoli, ha assegnato il cappello ed il grembiule da chef, nonché il trofeo, la fascia con titolo di “Miss Mamma CHEF 2020” ed una batteria di pentole “Illa the italian cookware” a Francesca Papa, 45 anni, fisioterapista, di Fermo, che ha proposto i “cannoli siciliani”, uno dei classici della tradizione della pasticceria italiana.

Secondo posto per Carmela Vigliotti, 42 anni, casalinga, di Imola, con il “semifreddo al torrone”; mentre Olga Popa, 35 anni, gastronoma, di Bolzano, si è aggiudicata il terzo posto, proponendo la “roulade alla marmellata di fragole”.

Piazzamento speciale, con il Premio “Romagna Mia” Silvia Zinzani, 44 anni, oss, di Ravenna, che ha proposto la “torta al caco con crema chantilly”.



“Miss Mamma CHEF” è stato Patrocinato dal Comune di Cesena, da Casa Artusi e dalle Edizioni Musicali Casadei Sonora, con la fattiva collaborazione di “Illa the italian cookware”.

Intant, ripartono in tutta Italia le selezioni del concorso “Miss Mamma Italiana 2021”, le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 o consultare il sito www.missmammaitaliana.it .

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Nella foto in allegato: Silvia Zinzani con la Lady Chef Albarosa Zoffoli.

