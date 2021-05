Il ministro dell’Istruzione Bianchi atteso a Ravenna per l’inaugurazione del Museo Dante

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sarà a Ravenna sabato prossimo, 15 maggio, per l’inaugurazione del Museo Dante e per una visita all’Istituto tecnico industriale statale Baldini. L’inaugurazione del Museo è in programma per le ore 10. Il nuovo Museo Dante completamente riallestito sarà presentato in anteprima alla stampa domani venerdì 14 maggio e sarà invece riaperto al pubblico domenica 16 maggio. Oltre al ministro interverranno l’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori, il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, l’assessora comunale alla Cultura Elsa Signorino, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Ernesto Giuseppe Alfieri, il ministro provinciale della Provincia Italiana di S. Antonio di Padova dei frati conventuali frate Roberto Bandinelli.

In ottemperanza alle normative anti Covid, l’appuntamento di sabato prevede presenze limitate e contingentate. Potrà essere seguito in diretta streaming attraverso il sito www.vivadante.it e la pagina facebook Ravenna per Dante. Dopo la visita al Museo, la giornata ravennate del ministro Bianchi procederà all’Itis Baldini, con l’incontro con alcuni studenti dei corsi di “conduzione mezzo navale” ed “efficientamento energetico”, afferente all’Its – Tec (Istituto tecnico superiore – Territorio energia costruire).