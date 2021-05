In partenza “Il Maggiolino dei libri a Lugo”: un mese di video-letture per bambini e ragazzi

La sezione Ragazzi della biblioteca comunale “Fabrizio Trisi” di Lugo partecipa alla campagna nazionale del Cepell “Il Maggio dei Libri” con una nuova edizione de “Il Maggiolino dei libri…a Lugo”. Quest’anno il programma comprende una rassegna online di video-letture rivolte a bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, a cura dei Narratori della Biblioteca viaggiante, Volontari Nati per Leggere di Lugo e delle bibliotecarie della Sezione Ragazzi.

Le video-letture, tre a settimana, saranno condivise, dal 15 maggio al 15 giugno, sulla pagina Facebook e il canale YouTube della Biblioteca.

In linea con il tema suggerito a livello nazionale, le storie selezionate avranno come filo comune l’amore inteso come sentimento, ma anche come amore per il sapere, per la conoscenza di sé stessi e del mondo esterno, l’amore per l’ambiente, l’avventura, le scoperte…

Per ulteriori informazioni contattare la sezione Ragazzi della biblioteca al numero 0545 38558 o alla mail trisiragazzi@comune.lugo.ra.it.