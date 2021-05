Bagnacavallo. La Biblioteca Taroni riapre anche per lo studio in sede

Da lunedì 17 maggio la Biblioteca comunale Taroni di Bagnacavallo riapre i battenti anche per lo studio in sede. È stata inoltre allestita una “sala esami” pensando proprio alle difficoltà che devono affrontare studentesse e studenti in periodo di pandemia.

Quindici sono le postazioni a disposizione del pubblico: due riservate alla consultazione del materiale antico e raro, quattro postazioni interne alle sale e nove nel bel chiostro per lo studio.

Le postazioni, allestite per una persona e distanziate, possono essere prenotate per un giorno o per l’intera settimana. È sufficiente inviare una mail almeno entro il giorno precedente a: biblioteca@comune.bagnacavallo.ra.it specificando nell’oggetto “prenotazione posto studio” e nel testo della mail indicare nome e cognome e se si vuole prenotare per l’intera giornata o per l’intera settimana.

La Biblioteca Taroni è aperta dal lunedì al sabato, con il seguente orario:

lunedì, mercoledì, venerdì: 8.30 – 13.30

martedì 8.30 – 18

giovedì 8.30 – 13.30 / 14.30 – 18

sabato 8.30 – 12.30

Per ulteriori informazioni o chiarimenti: 0545 280912. La biblioteca è in via Vittorio Veneto 1.