Con le “Storie della bassa” di Maurizio Garuti e con Vito riapre il Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia

Con la comicità irresistibilmente poetica e lunare di Vito, ripartono finalmente le attività aperte al pubblico del Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia. Recuperando lo spettacolo sospeso nello scorso novembre, il celebre comico bolognese salirà sul palcoscenico del Chiari lunedì 17 maggio alle ore 20.15 con il monologo Storie della Bassa, scritto da Maurizio Garuti. Uno spettacolo di atmosfere, che narra di un mondo che non c’è più, un universo surreale e affascinante, quello della “Bassa” che Zavattini amava descrivere, con una riga, “quando c’è la nebbia diventa un tutt’uno tra cielo e terra”. Dopo la replica al Teatro Comunale di Cervia, lo spettacolo è atteso martedì 18 e mercoledì 19 maggio al Teatro Diego Fabbri di Forlì.

Vito, con i suoi monologhi, porta in scena un mondo. Il mondo della sua infanzia, le radici della sua maschera emiliana. I protagonisti sono donne e uomini padani, personaggi zavattiniani legati alla terra e al buon cibo e quindi all’amore, simboli di quell’identità che parte da Bertoldo, passa per Zavattini e arriva fino a Fellini, quello di Amarcord.

Età diverse, generazioni differenti, esperienze con i segni delle stagioni sociali che si sono succedute con rapidi cambi di fondale in un’area geografica definita, la pianura bolognese. Dalla periferia urbana alla “Bassa”, dalle ex-risaie alle colture in serra, dal lavoro a domicilio all’orizzonte della globalizzazione: praticamente il teatro dove, negli ultimi 50 anni, è cambiato tutto.

Ogni personaggio parla in prima persona, esprimendosi in una sorta di monologo che porta in luce frammenti autobiografici, evocando quadri di vita vicini e lontani nel tempo. Talvolta le ricette, ritrovate nei ricettari domestici, tramandati di generazione in generazione, vergati a mano come le pagine di un diario, sono rappresentate sul palcoscenico come formule di un sentimento, come i suggelli metaforici degli affetti familiari. Dalla tavola parte una sequenza di ritratti a campo più largo, dove non è difficile scoprire il rimescolio di esperienze, di costumi, di linguaggi che ha segnato il paesaggio umano in questi ultimi decenni. Ci sono storie vere e storie inventate; personaggi fantastici e personaggi reali. Tutti sono accumunati dall’essere surreali, dal vivere nel confine dell’assurdo, cresciuti dove la fame faceva fare i bambini e dove i circhi miseri di provincia erano costretti, durante le permanenze a cucinare i leoni che, essendo magrissimi, non sfamavano nessuno…

Walter Chiari Teatro Sicuro

Per riaprire in sicurezza e in ottemperanza alle normative anti-Covid, vi ricordiamo le regole tutt’ora valide per l’accesso a Teatro (obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dello spettacolo; capienza contingentata al 50% dei posti disponibili, distanziamento interpersonale), oltre a queste ulteriori novità:

sarà rilevata la temperatura all’ingresso (almeno fin quando obbligatorio) e non sarà consentito l’accesso a persone con temperatura superiore a 37.5°;

obbligo di comunicazione dei dati personali, se non già comunicati (nome, cognome, numero di telefono), che saranno conservati per 14 giorni dalla data dell’evento;

mascherina chirurgica o superiore (es. FFP2, mentre non sono ammesse mascherine di stoffa);

modifica degli orari di spettacolo serale (per il dovuto rispetto del coprifuoco vigente). Nello specifico, gli spettacoli inizieranno alle ore 20.15, in modo da terminare in orario compatibile con un comodo rientro presso le proprie abitazioni. Informiamo tuttavia che, se durante lo svolgimento della rassegna, un DL dovesse modificare e “allentare” gli orari di coprifuoco, gli spettacoli torneranno a iniziare al consueto orario delle 21.

INFO

Biglietti: da 12 a 24 euro. Prevendite: sabato 15 maggio e nei giorni di spettacolo dalle ore 10 alle ore 13 presso gli uffici del Teatro Walter Chiari. Prenotazioni telefoniche: sabato 15 maggio e nei giorni di rappresentazione al numero 0544 975166 dalle ore 11 alle ore 13. Vendita online su Vivaticket da domenica 16 maggio. Nella sera di spettacolo la Biglietteria aprirà un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. Info: 0544 975166 – www.accademiaperduta.it