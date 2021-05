Giornate FAI. Il Sindaco Medri: “Quest’anno a Cervia il luogo è La Chiesa del Suffragio, gioiello architettonico della città”

“Anche nel 2021 Cervia ha aderito alle giornate FAI di primavera – commenta il Sindaco medri – un appuntamento importante per riscoprire luoghi meravigliosi e soprattutto per sensibilizzare al rispetto e al recupero del nostro patrimonio ambientale, architettonico e artistico. Quest’anno a Cervia il luogo è La Chiesa del Suffragio un gioiello architettonico della nostra città, che custodisce tesori di immenso valore artistico come un organo Callido del 1788 uno dei pochi ancora funzionanti e uno splendido crocifisso ligneo della metà del 1300. La chiesa, ora in restauro, è anche al primo posto in provincia di Ravenna fra i “Luoghi del cuore Fai 2020”.

“Le giornate FAI – avanza Medri – sono importanti non solo sotto l’aspetto storico e culturale, ma anche didattico ed educativo, perché a condurre i partecipanti alla scoperta dei luoghi sono proprio i ragazzi delle scuole e i volontari che diventano apprendisti “ciceroni”. Questa esperienza è per loro particolarmente formativa e fondamentale per apprezzare le bellezze del proprio territorio, riscoprirle, farle proprie e trasmetterle agli altri”.

“Rivolgo un ringraziamento a Don Pierre Laurent Cabantous Parroco di Cervia, agli organizzatori e ai ragazzi dell’Istituto Professionale Alberghiero “Tonino Guerra” di Cervia che faranno da ciceroni, per il loro impegno e la loro attenzione nei confronti della nostra comunità. Sarò presente all’iniziativa e sono onorato di partecipare in prima persona alle giornate” chiude il Sindaco.