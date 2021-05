Darsena. A Ravenna arriva la barca con Urban Art Guide

Domenica 16 maggio alle 18, in concomitanza con l’evento “Imbarco in Darsena” curato dal progetto DARE, Marco Miccoli di Bonobolabo presenta il libro Ravenna Urban Art Guide 2021, la prima raccolta mai realizzata di tutti i murales di Ravenna.

La presentazione avverrà in un luogo d’eccezione, la motonave Stella Polare di proprietà dell’imprenditore Franco Gardini, attraccata in testa al canale Candiano, dove sarà possibile gustare un aperitivo preparato dal ristorante Alchimia.

Per l’occasione verrà allestita una mostra temporanea curata da Bonobolabo e MAGMagazzeno Art Gallery, dove verranno esposti alcuni degli artisti presenti nella guida. Ravenna Urban Art Guide 2021 nasce dalla volontà di offrire un’immagine alternativa della città di Ravenna tramite un percorso caratterizzato dalle opere di arte urbana della città.

Per ogni opera è indicato l’artista, il nome dell’opera, l’anno di realizzazione, una breve biografia dell’artista e l’indirizzo, ma non il numero civico, affinché il visitatore possa scovarle da solo, lasciandosene sorprendere nel percorso conoscitivo della città. Alcuni tra gli artisti presenti all’interno della guida: Basik, Biancoshock, Blub, Ericailcane, Jim Avignon, Millo, Kobra, ZED1, ecc. Le immagini accompagnate dal logo Aria possono

essere animate utilizzando l’applicazione gratuita ARIA the AR platform, una particolarità che rende questa guida e questo percorso ancora più incredibile e divertente.

Ravenna Urban Art Guide 2021 è un progetto di Marco Miccoli, direttore artistico dal 2014 di Subsidenze Street Art Festival e presidente dell’Associazione Culturale Indastria, organizzatrice del festival in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ravenna.

Ravenna Urban Art Guide è acquistabile al link https://www.bonobolabo.com/shop/artwork/libri/ravenna-urban-art-guide-2021/ e in numerosi altri luoghi di Ravenna.

Per ulteriori informazioni è possibile recarsi presso Bonobolabo e Magazzeno Art Gallery in via Mazzini 35 a Ravenna, contattare il 3286340102 oppure scrivere a info@bonobolabo.co