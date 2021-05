Riaprono le biblioteche Trisi di Lugo e Baioni di Voltana

Riaprono al pubblico dalla prossima settimana le biblioteche comunali di Lugo: da lunedì 17 maggio sarà nuovamente aperta la “Fabrizio Trisi”, mentre da martedì 18 maggio sarà il turno della biblioteca di Voltana “G. Baioni” presso il centro il sociale Ca’ Vecchia.

A partire da queste date sarà di nuovo possibile accedere allo scaffale per la scelta dei libri e su prenotazione alle sale studio. Nel rispetto delle disposizioni in vigore contro il Covid-19, l’accesso degli utenti alle biblioteche sarà contingentato. In particolare, nella biblioteca di Lugo saranno a disposizione 43 posti nelle sale studio, dislocati sui tre piani. Sarà inoltre mantenuto il prestito con consegna a domicilio, mentre al momento restano sospesi i servizi di emeroteca, consultazione internet e punto ristoro.

Per consultazioni di materiali storici e rari, come di consueto, si richiede di concordare tramite mail o telefonicamente un appuntamento, comunicando la tipologia della ricerca e i documenti da richiedere in consultazione. Grazie al nuovo servizio attivato di prestito interbibliotecario, da maggio è possibile anche richiedere gratuitamente documenti prevenienti dalle biblioteche Classense e Oriani di Ravenna e Manfrediana di Faenza.

Da lunedì 17 maggio riaprirà anche lo spazio mostre della biblioteca Trisi, con l’esposizione dedicata all’artista Gino Croari (1905-2005) dal titolo “Gino Croari … la mia Lugo”. Le opere esposte sono state scelte tra quelle donate dall’artista, che riguardano Lugo e i suoi dintorni. Il percorso espositivo comprenderà anche tre incisioni originali nelle quali il pittore ha rappresentato alcuni versi della Divina Commedia di Dante Alighieri: un omaggio al Sommo Poeta in occasione delle celebrazioni dei settecento anni dalla morte.

Il 17 maggio è la Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Per sensibilizzare i cittadini e comprendere questa tematica di assoluta attualità nel dibattito pubblico, la biblioteca Trisi dedicherà un’esposizione bibliografica e filmografica, con una selezione di titoli a tema.

La biblioteca “Fabrizio Trisi” è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19; il sabato dalle 9 alle 12.30. Per organizzare in sicurezza l’accesso nelle sale studio è obbligatorio prenotare telefonicamente al numero 0545 38556 o scrivere a trisi@comune.lugo.ra.it.

La biblioteca di Voltana “G. Baioni” è aperta dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12.30. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0545 71398 o scrivere a bibliotecavoltana@comune.lugo.ra.it.