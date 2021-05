Capire la Musica: martedì 18 maggio Bruno Canino ed Enrico Mignani in concerto all’Alighieri di Ravenna

Dopo la pausa forzata del Covid ritorna la rassegna Capire la Musica con l’atteso concerto di un duo inedito, composto dal celebre pianista Bruno Canino (classe 1935) e dal giovanissimo violoncellista Enrico Mignani (classe 2000), allievo di Enrico Dindo e di Mario Brunello, strumentista di punta della Young Musicians European Orchestra da 5 anni. La serata inaugurale di “Capire la Musica” avrà luogo martedi 18 maggio alle ore 20 al Teatro Alighieri di Ravenna e terminerà in tempo utile per rincasare entro i limiti del coprifuoco.

Bruno Canino, decano dei pianisti Italiani, storico accompagnatore di solisti quali Accardo, Ughi, Gazzelloni, ha avuto un ruolo di guida e di modello per i pianisti degli ultimi 50 anni e si è prodigato con entusiasmo per la promozione e la diffusione della musica in Italia. A Ravenna suona a partire dagli anni ’70 e, come nel resto del mondo, ha un suo folto pubblico di ammiratori e estimatori. Enrico Mignani, oltre alla sua attività nell’Orchestra e nei gruppi da Camera della Young Musicians European Orchestra, è considerato uno dei violoncellisti più dotati e promettenti dell’ultima generazione e si sta rapidamente affermando come solista autorevole e sensibile.

È stato il maestro Paolo Olmi a proporre a due musicisti così diversi di suonare insieme e questa idea è stata accettata subito da entrambi. Il programma della serata comprende l’Adagio con Variazioni di Respighi, la Sonata n. 2 di Brahms e il Phantasiestucke op. 73 di Schumann.

Capire la Musica è organizzato da Emilia-Romagna Concerti in collaborazione con il Comune di Ravenna, il Mic, la Regione Emilia-Romagna, il Cidim e l’Aiam.Via Tombesi dall’Ova 13,

