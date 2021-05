Con la commedia brillante “Alle 5 da me” riaprono le porte del Teatro Goldoni di Bagnacavallo

Dopo lunghi mesi di attesa, il Teatro Goldoni di Bagnacavallo è pronto a riaccogliere il suo pubblico e ad aprire il sipario sul grande spettacolo dal vivo.

Mercoledì 19 e giovedì 20 maggio alle ore 20.15 Gaia De Laurentis e Ugo Dighero saranno protagonisti del palcoscenico con la commedia brillante Alle 5 da me, una “macchina” di puro divertimento (e inaspettato finale a sorpresa) scritta da Pierre Chesnot e diretta da Stefano Artissunch.

Alle cinque da me è una commedia esilarante che racconta dei disastrosi incontri sentimentali di un uomo e di una donna: lui in cerca di stabilità affettiva, lei ossessionata dal desiderio di maternità.

Protagonisti Gaia De Laurentiis che interpreta cinque donne che corteggiano un uomo ed Ugo Dighero che invece dà voce e volto a cinque uomini che corteggiano una donna. Come spesso capita nella vita, la ricerca spasmodica porta a essere poco selettivi, e così i due finiscono per accogliere in casa personaggi davvero singolari, a tratti persino paradossali. Un vero e proprio percorso ad ostacoli, che porterà i due protagonisti a cimentarsi con grande maestria nelle più svariate interpretazioni, dimostrando ognuno le proprie straordinarie capacità attoriali.

Note di regia

“È stata Dorothee Chesnot a consigliarmi di leggere e mettere in scena il testo del padre Pierre Alle cinque da me”, dopo aver visto ed apprezzato a Roma la mia messinscena di L’inquilina del piano di sopra (altro esilarante testo di Chesnot), con Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero. Essendo stati molto amati in quella commedia, riprendendo in mano il testo di Alle cinque da me, Chesnot ha pensato a Gaia ed Ugo come interpreti e ha voluto omaggiarli scrivendo una scena appositamente per loro.

Questa volta, cercando un’atmosfera in cui immergere i personaggi, mi sono lasciato suggestionare dai film franco-spagnoli, in cui il comico lambisce il grottesco. Tuttavia non ho voluto allontanarmi dall’obiettivo di mantenere il più possibile la verità scenica: senza rinunciare al sano divertimento e se pur attraverso il gioco del travestimento, ho mantenuto i caratteri umani e credibili, così che possano creare empatia con lo spettatore. La scenografia di Matteo Soltanto, una sorta di installazione, restituisce i colori ed i sapori degli ambienti in cui si muovono i personaggi, mentre le musiche della Banda Osiris, originali ed accattivanti, sono la vivace colonna sonora delle loro vite. È una sfida stimolante portare in scena Alle cinque da me: testo ricchissimo di battute e situazioni, è un vero e proprio cimento da condividere con attori e collaboratori. Una variegata galleria di personaggi acutamente studiata per generare una comicità intelligente, mai grottesca né banale.”

(Stefano Artissunch)

Avvertenze per il pubblico da parte di Accademia Perduta/Romagna Teatri

Il Goldoni sarà un Teatro sicuro.

Per riaprire in sicurezza e in ottemperanza alle normative anti-Covid, vi ricordiamo le regole tutt’ora valide per l’accesso a Teatro (obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dello spettacolo; capienza contingentata al 50% dei posti disponibili, distanziamento interpersonale), oltre a queste ulteriori novità:

· sarà rilevata la temperatura all’ingresso (almeno fin quando obbligatorio) e non sarà consentito l’accesso a persone con temperatura superiore a 37.5°;

· obbligo di comunicazione dei dati personali, se non già comunicati (nome, cognome, numero di telefono), che saranno conservati per 14 giorni dalla data dell’evento;

· mascherina chirurgica o superiore (es. FFP2, mentre non sono ammesse mascherine di stoffa);

· modifica degli orari di spettacolo serale (per il dovuto rispetto del coprifuoco vigente). Nello specifico, gli spettacoli inizieranno alle ore 20.15, in modo da terminare in orario compatibile con un comodo rientro presso le proprie abitazioni. Informiamo tuttavia che, se durante lo svolgimento della rassegna, un DL dovesse modificare e “allentare” gli orari di coprifuoco, gli spettacoli torneranno a iniziare al consueto orario delle 21.

Biglietti: da 12 a 25 euro.

Prevendite: sabato 15 maggio e nei giorni di spettacolo dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del Teatro Goldoni.

Prenotazioni telefoniche: sabato 15 maggio e nei giorni di rappresentazione al numero 0545 64330 dalle ore 11 alle ore 13. Negli altri giorni feriali al numero 0546 21306 dalle ore 11 alle ore 13.

Vendita online su Vivaticket da domenica 16 maggio.

Nelle sere di spettacolo la biglietteria aprirà un’ora prima dell’inizio della rappresentazione.

Info: 0545 64330 – www.accademiaperduta.it