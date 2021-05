Al via Estate al Museo! Aperte le iscrizioni per i Centri Ricreativi di RavennAntica

Da lunedì 14 giugno a venerdì 10 settembre 2021 tornano i Cre, Centri Ricreativi Estivi organizzati da Fondazione RavennAntica. Con una importante novità: gli appuntamenti dell’Estate al Museo 2021 coinvolgono ben tre sedi, ossia il Museo Tamo Mosaico, il Museo Classis Ravenna e il Museo Didattico del Territorio di San Pietro in Campiano. Tutti questi siti dispongono di ampie aule di laboratorio e di spazi aperti in esterno, caratteristiche imprescindibili in questo momento. Inoltre presentano una pluralità di spazi per lo svolgimento delle attività, all’interno dei quali è possibile suddividere i partecipanti in gruppi. Sono adottate e garantite tutte le misure di sicurezza necessarie a ridurre i rischi di contagio e garantire il distanziamento interpersonale.

Tutte le settimane, dal lunedì al venerdì, il Museo Tamo Mosaico (via Rondinelli 2, Ravenna), il Museo Classis Ravenna (via Classense 29, Classe – Ravenna) e MdT – Museo Didattico del Territorio di San Pietro in Campiano (via del Sale, 88) propongono attività estive ludiche ed educative per avvicinare i bambini alle tecniche artistiche, alla storia, all’archeologia e al mosaico, lavorando sulla partecipazione attiva e sulla stimolazione continua della creatività.

I Cre sono aperti ai bambini della scuola primaria (dai 6 agli 11 anni). I partecipanti, divisi in gruppi, avranno educatori dedicati. Ogni giorno verranno realizzati laboratori a tema (archeologia, mosaico, creatività, argilla e colore) sviluppati sempre in modo diverso. Presso il CRE del Museo Tamo Mosaico, nell’ambito delle celebrazioni dantesche promosse dalla città, la giornata del venerdì sarà dedicata alla scoperta di Dante, con tanti laboratori tematici. Oltre ai laboratori sono previsti momenti di gioco guidato all’aperto. Sia in interno che in esterno ogni gruppo di bambini avrà uno spazio dedicato in cui svolgere la propria attività.

La giornata tipo

Dalle ore 8.30 accoglienza al Museo Tamo Mosaico e al Museo Classis Ravenna (con triage d’ingresso all’esterno e divisione in gruppi)

Dalle ore 8 accoglienza al Museo Didattico del Territorio (con triage d’ingresso all’esterno e divisione in gruppi)

Dopo l’ingresso, socializzazione, breve laboratorio e gioco all’aperto

Ore 10.00 merenda

Ore 11.00 laboratorio a tema della giornata

Ore 12.00 – 13.00 gioco all’aperto

Ore 13.00 – 13.30 ritiro dei bambini da parte dei genitori

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Costo: euro 70 a settimana (non è possibile prenotare singole giornate); euro 60 a settimana sconto per fratelli (valido per entrambi). Quest’anno il costo di frequenza settimanale è stato ridotto perché le spese extra sostenute per attuare le misure di sicurezza anti-Covid rientrano nella routine museale.

Per iscriversi telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti numeri: Museo Tamo Mosaico 388 9511306 / Museo Classis Ravenna 389 6428596 / MdT – Museo Didattico del Territorio di San Pietro in Campiano 327 2278710

IMPORTANTE – Sono previsti contributi da parte della Regione per abbattere i costi di frequenza ai Centri Ricreativi Estivi: appena saranno disponibili maggiori dettagli ne daremo comunicazione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO – Pagamento in contanti/bancomat/carta di credito presso le biglietterie del Museo Classis Ravenna (aperto tutti i giorni 10 – 18.30) e del Museo Tamo Mosaico (aperto dal martedì alla domenica 10 – 18.30). Pagamento in contanti presso il Museo Didattico del Territorio di San Pietro in Campiano (dal 14 giugno, dal lunedì alla venerdì 8 – 13.30). Bonifico bancario nel conto intestato a Fondazione Parco Archeologico di Classe presso BPER Banca IBAN: IT 28 S 05387 13120 000000020109 Specificando nella causale nome e cognome del bambino, nome campo estivo, settimana di iscrizione. La prenotazione è perfezionata solo al momento del pagamento. In caso di bonifico bancario occorre inviare, entro, la ricevuta di avvenuto pagamento all’email didattica@ravennantica.org

Tutti i pagamenti devono essere effettuati entro il giovedì precedente la settimana scelta.