Foto-ricordo: Franco Battiato e Lucio Dalla al Teatro Rossini di Lugo, durante le prove di Arlecchino, regia di Dalla per Lugo Opera Festival 2006

La foto ritrae Franco Battiato e Lucio Dalla al Teatro Rossini di Lugo, durante le prove di Arlecchino con la regia di Lucio Dalla per il Lugo Opera Festival 2006. Il periodo era il marzo 2006, l’opera era stata scritta nel 1913 da Ferruccio Busoni e l’edizione lughese era una coproduzione con il Teatro Comunale di Bologna e il Wexford Festival Opera. Lucio Dalla ne aveva fatto la regia, l’orchestra era la Filarmonica Arturo Toscanini diretta da David Agler e il ruolo di Arlecchino era stato affidato a Marco Alemanno, con Dalla che faceva alcune parti cantate del protagonista.

Battiato venne a Lugo in incognito, per un saluto al suo caro amico Dalla. Questa foto scattata senza autorizzazione dello stesso Battiato è particolarmente cara in questo giorno di lutto per la musica e la cultura italiana, che ha visto la scomparsa proprio di questo grande musicista.