“Musica Maestro! La vita Rossini a fumetti” diventa uno spettacolo per le scuole di Lugo

Musica, illustrazioni, recitazione e un po’ di storia di Lugo nel nuovo appuntamento della Scuola di Musica Malerbi. Mercoledì 19 maggio alle 11 sul canale YouTube della Scuola Malerbi andrà in onda lo spettacolo “Musica Maestro! La vita di Rossini a Fumetti”.

L’appuntamento ripercorre la storia di Gioachino Rossini grazie al contributo di diversi artisti. Il fumettista ravennate Daniele Panebarco, conosciuto nel mondo della divulgazione per la realizzazione della collana DeAgostini Junior, ha illustrato la vita di Gioachino Rossini in quattordici tavole che lo ritraggono nei vari momenti della sua vita, dalla sua infanzia a Lugo, ai successi nei principali teatri europei, fino al suo ultimo soggiorno parigino. La voce recitante di Gianni Parmiani interpreterà il testo scritto per l’occasione dal professor Paolo Fabbri, uno dei maggiori esperti di Rossini a livello internazionale ed autore di diversi libri e saggi.

Non mancherà poi la musica. Lo spettacolo sarà trasmesso da due luoghi simbolo dell’infanzia di Rossini a Lugo: Casa Rossini e Villa Malerbi, da cui i docenti della scuola di musica interpreteranno brani tratti da Il Barbiere di Siviglia e La Gazza Ladra. Per l’occasione si esibiranno la soprano Kelly McClendon, Giovanni Garavini al violino, Matteo Salerno al flauto ed Elena di Dato alla chitarra.

Il progetto è rivolto a tutte le scuole del comprensorio lughese, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. “Tutti quanti ci ricordiamo di ‘Pierino e il Lupo’, che a scuola veniva spesso utilizzato per insegnarci quanto musica e narrativa possano intrecciarsi diventando una cosa sola – commenta l’assessore alla Scuola Luigi Pezzi -. Questo spettacolo, per i nostri studenti, avrà il valore aggiunto di essere realizzato nel nostro territorio e attorno alla figura di un grande musicista che è parte della nostra storia. Sono certo che sarà una grande occasione di crescita per tutti gli studenti, e non solo”.

Lo spettacolo sarà visibile gratuitamente dalle 11 del 19 maggio dal canale YouTube della Scuola Malerbi (link: https://www.youtube.com/channel/UC4DlyHFolSWHVcrFfO–AHQ).

Per maggiori informazioni contattare il numero 0545 38106.