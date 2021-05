Ravenna, dal 26 maggio finalmente il CinemaCity riaccende gli schermi

Dal 26 maggio riapre finalmente il CinemaCity di Ravenna. “CinemaCity è ansioso d’incontrare nuovamente i propri clienti e di tornare ad offrirgli momenti di svago attraverso la magia del cinema in sala, garantendone la tutela della salute e della sicurezza, in ottemperanza alle misure previste. – si legge in una nota della società che gestisce la multisala – Tante sono le novità che si prospettano nei prossimi mesi e che, in concerto con i maggiori operatori del settore, ci auguriamo possano svilupparsi con la continuità e con l’attenzione che meritano. Ad inaugurare la “nuova stagione cinematografica” già da mercoledì 26 maggio, accanto ad Est – Dittatura Last Minute, il cui cast sarà presente in sala sabato 29 maggio, il sipario si alza sull’acclamato Crudelia della Walt Disney Pictures, a seguire i sequel di The Conjuring e A Quiet Place, Black Widow e tanti altri titoli di prossima uscita o di ripescaggio tra quelli non proiettati, sino ad arrivare agli attesissimi 007 – No Time To Die e Top Gun Maverick.”

Il CinemaCity assicura un’imponente “opera di sanificazione di tutti gli ambienti e la predisposizione dei presidi sanitari adeguati, il totem già presente all’interno della hall con le funzioni della tradizionale biglietteria, un software in grado di facilitare gli acquisti elettronici (gestendo anche la possibilità fruire di posti adiacenti in caso di congiunti tramite consenso elettronico), ci consentono di contrastare eventuali aggregazioni e di snellire ulteriormente la fila.”