Ravenna Festival: Franco Battiato, un compagno di cammino che ci ha fatto attraversare meravigliosi paesaggi sonori, tra Oriente e Occidente

Tutta Italia piange Franco Battiato, il grande musicista scomparso ieri a 76 anni. Anche il Ravenna Festival ricorda Franco Battiato che fu in più occasioni ospite della manifestazione. “A Franco Battiato: un compagno di cammino unico, che, nel lungo viaggio del festival ci ha fatto attraversare meravigliosi paesaggi sonori, tra Oriente e Occidente. Una guida preziosa e insostituibile, dallo sguardo lungimirante e in grado di ascoltare i più riposti moti dell’animo, le nostre inquietudini, la nostra ricerca di nuove dimensioni e profondità, sempre con grande e sapiente leggerezza… Ci mancherai ma sarai sempre con noi. Grazie #FrancoBattiato” Così il Ravenna Festival in un post su Facebook. Un ricordo affettuoso a cui si unisce anche la nostra redazione.

GIORDANO SANGIORGI: FRANCO BATTIATO PRIMO TESTIMONIAL DEL MEI, PER PRIMO HA SDOGANATO LA NUOVA MUSICA INDIPENDENTE

“Correva l’anno 2000” ricorda Giordano Sangiorgi, patron del Meeting delle Etichette Indipendenti “e alla quinta edizione del MEI decidemmo di lanciare il “cuore oltre l’ostacolo” ed invitare un Big della Canzone Italiana colto e intelligente, aperto e sensibile che aveva già attraversato tutti i territori musicali e nel pieno della sua grande maturità artistica, come Franco Battiato ad incontrare tutti i giovani cantautori che a quei tempi gli avevano inviato speranzosi in un suo positivo giudizio una demo in cassetta come si usava in quell’epoca, con le loro canzoni originali e inedite. Con nostra grande sorpresa e nostro immenso piacere Franco Battiato accettò di partecipare al MEI gratuitamente e di incontrare i giovani cantautori indipendenti che muovevano i primi passi e che gli avevano inviato i loro materiali audio. Fu un incontro straordinario e bellissimo, che portò grazie alla sua presenza per la prima volta il MEI e la musica indipendente sulle pagine nazionali dei media, grazie anche alla presenza dell’allora Ministro alla Cultura Giovanna Melandri. Un incontro che si concluse con la proiezione di un breve docu-film su Franco Battiato e un suo brano girato dalla regista Elisabetta Sgarbi, L’incontro ebbe un’eco e un successo enorme e dall’anno dopo il MEI, grazie al grande Franco Battiato che si prese questo impegno a titolo completamente gratuito, donandosi ai giovani artisti indipendenti che letteralmente pendevano dalle sue labbra , divenne un punto di riferimento della nuova musica italiana e non più “della musica indipendente di Serie B”, come qualcuno della vecchia guardia della discografia e dei media reputava la nuova musica italiana di quel periodo. Per questo piangiamo e ringraziamo insieme il Maestro Franco Battiato per essere stato, lui più di tutti, uno dei pilastri fondanti della musica indipendente ed emergente del nostro paese dandole quel riconoscimento ufficiale che fino a quel momento i grandi gli avevano ancora negato e che dall’anno successivo ebbe il MEI un boom enorme di aderenti e partecipanti” conclude Giordano Sangiorgi.