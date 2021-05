Il mentalista Tesei pronto a stupire tutti con il nuovo spettacolo Telepathy al Teatro Masini di Faenza

Torna, sul palcoscenico del Teatro Masini di Faenza, il più grande mentalista italiano. Venerdì 21 maggio alle ore 21 Francesco Tesei presenterà al pubblico lo spettacolo Telepathy, di cui è anche regista.

In quanto mentalista, Francesco Tesei ha sempre provato a “leggere il pensiero” delle persone, una capacità spesso descritta con la parola “telepatia”.

Il periodo che stiamo vivendo, però, ha imposto il concetto di distanziamento sociale come assoluta priorità. È quindi particolarmente importante e attuale tornare al significato etimologico della parola: tele-pathos, che significa – dal greco – “passione condivisa a distanza”.

Con questo nuovo spettacolo, figlio del momento che stiamo vivendo, il mentalista spera di accorciare le distanze tra le persone, tornando a giocare con interazioni fondate sulle parole ma anche sui gesti, azioni, respiri e sorrisi.

Per gettare la maschera, vivere emozioni reali e non virtuali, e costruire assieme alla partecipazione attiva del pubblico qualcosa che potremmo definire con un neologismo: “telempatia”.

Nessun potere sovrannaturale o paranormale, dunque, ma solo il desiderio e il bisogno di ricominciare a condividere esperienze tipicamente umane, come la meraviglia e lo stupore, in maniera empatica.

Avvertenze per il pubblico da parte degli organizzatori

Il Masini sarà un Teatro sicuro.

Per riaprire in sicurezza e in ottemperanza alle normative anti-Covid, vi ricordiamo le regole tutt’ora valide per l’accesso a Teatro (obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dello spettacolo; capienza contingentata al 50% dei posti disponibili, distanziamento interpersonale), oltre a queste ulteriori novità:

· sarà rilevata la temperatura all’ingresso (almeno fin quando obbligatorio) e non sarà consentito l’accesso a persone con temperatura superiore a 37.5°;

· obbligo di comunicazione dei dati personali, se non già comunicati (nome, cognome, numero di telefono), che saranno conservati per 14 giorni dalla data dell’evento;

· mascherina chirurgica o superiore (es. FFP2, mentre non sono ammesse mascherine di stoffa);

Biglietti

Biglietti: da 14 a 27 euro. Prevendite: sabato 15 e venerdì 21 maggio dalle ore 10 alle ore 13.

Prenotazioni telefoniche (0546 21306): dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13.

Vendita online su Vivaticket da domenica 16 maggio.

Nella sera di spettacolo la Biglietteria aprirà un’ora prima dell’inizio della rappresentazione.

Info: 0546 21306 – www.accademiaperduta.it