Prende il via da Ravenna il progetto nazionale AiCS “Dante 1321-2021”. On line anche un fumetto “dantesco”

Parte da Ravenna, dimora della tomba di Dante, il tour itinerante dell’Associazione italiana Cultura Sport per ricordare il Sommo Poeta nel 700esimo anniversario dalla sua morte.

Appuntamento sabato 22 maggio alle 16.30 nella Sala D’Attorre di Casa Melandri, per indagare l’eredità di Dante e le relazioni con la Romagna.

Un tour tra sette città, in quattro regioni che hanno conosciuto Dante da vicino, per 6 conferenze e un laboratorio che andranno a indagare non solo i rapporti del Poeta con il territorio ma anche la vita ai tempi di Dante.

La figura di Dante da sette secoli giganteggia sulla Storia e la Commedia offre infiniti spunti di ispirazione non solo a letterati e artisti, registi e perfino creatori di videogiochi.

Nel corso della conferenza “Sette secoli dopo: l’eredità di Dante” che si terrà sabato a Casa Melandri, gli storici Sara Paci Piccolo e Federico Marangoni condurranno i presenti in un viaggio tra moda, arte e lettere, passando da visioni paradisiache a ispirazioni infernali.

La conferenza – organizzata sul territorio da AiCS Emilia Romagna e AiCS Ravenna, con il patrocinio del Comitato nazionale Dante2021, della Regione Emilia Romagna e del Comune di Ravenna – sarà arricchita da un’esposizione di testi e oggetti di cultura pop ispirati e dedicati a Dante e alla sua opera.

Dopo Ravenna, il tour passerà da Verona (19 giugno), Portico di Romagna, terra di origine di Beatrice (il 10 luglio), Chitignano e Poppi (nell’Aretino, il 31 luglio e 1° agosto prossimi), Gubbio (il 25 settembre), e Terra del Sole (ancora in Romagna, il 15 e 16 ottobre) dove saranno coinvolti anche i bambini nel laboratorio di costume storico “Rivestiamo Dante”.

Nel corso delle conferenze, si indagherà il cibo ai tempi di Dante, i suoi rapporti con l’amore e Beatrice, le guerre del Basso Medioevo, e i costumi storici a partire dall’iconica veste rossa con la quale il Poeta è rappresentato.

Il progetto Dante 1321-2021, promosso dal settore Cultura della Direzione nazionale AiCS, non si ferma però qui: già disponibile on line su www.aics.it il fumetto “Dante. Quel naso che ha fatto storia” rivolto ai bambini delle scuole primarie.