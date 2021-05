Lugo. Daniele Amitrano e il suo “111 biglie d’acciaio” agli AperiTrisi della Biblioteca

Saranno Daniele Amitrano e il suo libro 111 biglie d’acciaio (edizioni 13Lab, 2020) i protagonisti del nuovo appuntamento degli “AperiTrisi Letterari”, in programma venerdì 21 maggio alle 17.30. Per l’occasione, l’autore parlerà del suo nuovo libro in un video che sarà pubblicato sui canali Facebook e YouTube della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo.

111 biglie d’acciaio, una dopo l’altra, segnarono fatalmente il 16 novembre del 1988 a Bagnara di Romagna. Attraverso documenti, interviste e la collaborazione con Marco Conte, l’autore ha riletto e romanzato uno dei più grandi misteri irrisolti della storia contemporanea. L’autore tiene i fili intricati di verità taciute, sospetti e tradimenti che mettono in scena, davanti agli occhi del lettore, quegli avvenimenti bui che, collegati con un filo rosso alla ‘ndrangheta e alla collusione di alcuni esponenti delle istituzioni, scossero la Caserma dei Carabinieri di Bagnara.

Daniele Amitrano e il coautore Marco Conte sono entrambi di Minturno (Latina), paese d’origine di Luigi Chianese protagonista del libro nonché vittima nella strage di Bagnara, il coautore è anche il nipote. Attraverso questo romanzo hanno voluto riportare in vita quella oscura vicenda, perché come scritto nel libro “Alcune morti ci raccontano di più di tante vite”.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0545 38556 o scrivere alla mail trisi@comune.lugo.ra.it.